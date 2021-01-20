В руководстве Руха прокомментировали возвращение из аренды в Галиче двух игроков

Спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий прокомментировал возвращение двух футболистов с аренды- Алексея Сыча и Ростислава Ляха.

"Футболисты, которых мы представили ранее, это опытные футболисты. Игроки, которых представляем сегодня - будущее нашего коллектива и, считаю, всего украинского футбола. Наши болельщики уже неоднократно слышали в интервью Президента, что мы будем давать шанс молодым львовским ребятам себя зарекомендовать в клубе и на футбольной карте Украины.



Ростислав и Алексей уже имеют опыт выступлений в УПЛ, имеют большой потенциал и большую жажду в глазах. Однозначно, это те игроки, которые должны усилить наш клуб, потому что мы их брали под основную команду, а не на перспективу. Тренерский штаб на них рассчитывает. Но конкуренция и они должны быть к ней готовы. Все в их руках, ногах, головах", - цитирует слова Лапицкого официальный сайт клуба.