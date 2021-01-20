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В руководстве Руха прокомментировали возвращение из аренды в Галиче двух игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уверен, что усиление пойдет на пользу клуба

В руководстве Руха прокомментировали возвращение из аренды в Галиче двух игроков
Новина українською

Спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий прокомментировал возвращение двух футболистов с аренды- Алексея Сыча и Ростислава Ляха.

"Футболисты, которых мы представили ранее, это опытные футболисты. Игроки, которых представляем сегодня - будущее нашего коллектива и, считаю, всего украинского футбола. Наши болельщики уже неоднократно слышали в интервью Президента, что мы будем давать шанс молодым львовским ребятам себя зарекомендовать в клубе и на футбольной карте Украины.

Ростислав и Алексей уже имеют опыт выступлений в УПЛ, имеют большой потенциал и большую жажду в глазах. Однозначно, это те игроки, которые должны усилить наш клуб, потому что мы их брали под основную команду, а не на перспективу. Тренерский штаб на них рассчитывает. Но конкуренция и они должны быть к ней готовы. Все в их руках, ногах, головах", - цитирует слова Лапицкого официальный сайт клуба.

Напомним, что оба футболиста летом 2020 года подписали с клубом долгосрочные контракты сроком на 5 лет, после этого отправились в аренду в "Карпаты" Галич с Ивано-Франковской области. В январе игроки вернулись в основную команду "Руха".

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В статье: Рух (Львов) Владимир Лапицкий
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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fabo82
20.01.2021 в 12:17
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