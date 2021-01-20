Стало известно, кого из бразильских вингеров рассматривает для усиления Шахтер

Донецкий " Шахтер " интересуется игроком "Палмейраса" Габриэлем Вероном и футболистом "Флуминенсе" Каики. Оба играют на позиции атакующих фланговых полузащитников, сообщает ТаТоТаке.

Габриэль Верон, по словам ведущего программы Михаила Спиваковского - "космический" футболист, лучший игрок чемпионата мира 2019 году в категории U-17.

С мячом он "летит", словно ракета, он хорош в игре при узком пространстве. Может делать разницу. Он стоит 70 млн. Но реально мне кажется, что его можно получить в "Палмейрасе" за 20 млн плюс агентские (в Бразилии это будет несколько миллионов). Сейчас, правда, Верон не близкий "Шахтеру" и главный конкурент "горняков" в истории с этим игроком - стоимость Верона.

Верон очень часто играл на позиции правого вингера и это очень странно, потому что он - правша. И я бы его видел на позиции инсайда или слева. А там "Шахтер" должен усиливать позицию из-за вероятной потери Тайсона.