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Стало известно, кого из бразильских вингеров рассматривает для усиления Шахтер

Премьер-лига
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Замена Тайсону

Стало известно, кого из бразильских вингеров рассматривает для усиления Шахтер
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Донецкий "Шахтер" интересуется игроком "Палмейраса" Габриэлем Вероном и футболистом "Флуминенсе" Каики. Оба играют на позиции атакующих фланговых полузащитников, сообщает ТаТоТаке.

Габриэль Верон, по словам ведущего программы Михаила Спиваковского - "космический" футболист, лучший игрок чемпионата мира 2019 году в категории U-17.

С мячом он "летит", словно ракета, он хорош в игре при узком пространстве. Может делать разницу. Он стоит 70 млн. Но реально мне кажется, что его можно получить в "Палмейрасе" за 20 млн плюс агентские (в Бразилии это будет несколько миллионов). Сейчас, правда, Верон не близкий "Шахтеру" и главный конкурент "горняков" в истории с этим игроком - стоимость Верона.

Верон очень часто играл на позиции правого вингера и это очень странно, потому что он - правша. И я бы его видел на позиции инсайда или слева. А там "Шахтер" должен усиливать позицию из-за вероятной потери Тайсона.

Другой потенциальный новичок - Каики из "Флуминенсе".

Это человек, который входит в топ-тройку молодых бразильцев. В его клуба тяжелые финансовые времена, за смешные деньги отдают Маркуша Паулу и Джона Кеннеди. Каики же можно получить до 10 млн. Ему 17 лет, божественная левая нога, играет правого вингера, хорош в дриблинге. Но он никогда не играл на взрослом уровне. Им интересуется "Ювентус", но сам Каики не хочет туда идти - это хорошо, но плохо то, что им интересуются и португальские клубы.

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В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
ТаТоТаке

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