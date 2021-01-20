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Стало известно, кого из бразильских вингеров рассматривает для усиления Шахтер
Замена Тайсону
Донецкий "
Габриэль Верон, по словам ведущего программы Михаила Спиваковского - "космический" футболист, лучший игрок чемпионата мира 2019 году в категории U-17.
С мячом он "летит", словно ракета, он хорош в игре при узком пространстве. Может делать разницу. Он стоит 70 млн. Но реально мне кажется, что его можно получить в "Палмейрасе" за 20 млн плюс агентские (в Бразилии это будет несколько миллионов). Сейчас, правда, Верон не близкий "Шахтеру" и главный конкурент "горняков" в истории с этим игроком - стоимость Верона.
Верон очень часто играл на позиции правого вингера и это очень странно, потому что он - правша. И я бы его видел на позиции инсайда или слева. А там "Шахтер" должен усиливать позицию из-за вероятной потери Тайсона.
Другой потенциальный новичок - Каики из "Флуминенсе".
Это человек, который входит в топ-тройку молодых бразильцев. В его клуба тяжелые финансовые времена, за смешные деньги отдают Маркуша Паулу и Джона Кеннеди. Каики же можно получить до 10 млн. Ему 17 лет, божественная левая нога, играет правого вингера, хорош в дриблинге. Но он никогда не играл на взрослом уровне. Им интересуется "Ювентус", но сам Каики не хочет туда идти - это хорошо, но плохо то, что им интересуются и португальские клубы.
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