Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между донецким "Шахтером" и "Лехом" из Познани.

Контрольный матч всегда дает много пищи для размышлений. В чемпионате Польши "Лех" идет в середине таблицы. Совсем недавно киевское "Динамо" уступило в рамках спарринга лидеру тамошнего первенства, "Легии". Столкнется ли "Шахтер" с трудностями в этом поединке? Увидим ли мы новые идеи в исполнении Каштру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 января – в 15:55 по киевскому времени.