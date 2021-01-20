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Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между донецким "Шахтером" и "Лехом" из Познани.
Контрольный матч всегда дает много пищи для размышлений. В чемпионате Польши "Лех" идет в середине таблицы. Совсем недавно киевское "Динамо" уступило в рамках спарринга лидеру тамошнего первенства, "Легии". Столкнется ли "Шахтер" с трудностями в этом поединке? Увидим ли мы новые идеи в исполнении Каштру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 января – в 15:55 по киевскому времени.
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