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Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между донецким "Шахтером" и "Лехом" из Познани.

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Контрольный матч всегда дает много пищи для размышлений. В чемпионате Польши "Лех" идет в середине таблицы. Совсем недавно киевское "Динамо" уступило в рамках спарринга лидеру тамошнего первенства, "Легии". Столкнется ли "Шахтер" с трудностями в этом поединке? Увидим ли мы новые идеи в исполнении Каштру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 января – в 15:55 по киевскому времени.

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Лех (Познань) спарринг Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.01.2021 в 13:05
От і не знаю, що робити: чи дивитись Удінезе-Аталанта, чи може Шахтар-Лех...
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0
0
aleks68
20.01.2021 в 14:23
посоветуйся с е..... бокассой и ударься головой о стену.тебе явно поможет
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0
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.01.2021 в 14:26
Чмохтар без вариантов.
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0
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