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Стало известно, с кем сыграет Ворскла на зимних сборах
Подопечные Максимова проведут четыре спарринга
Полтавская "Ворскла" проведет четыре товарищеских матча на зимнем сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Первый контрольный спарринг команды Юрия Максимова запланирован на 24 января, заключительный состоится 4 февраля.
Расписание спаррингов:
- 24 января - "Балканы" (Сува-Река, Косово)
- 28 января - "Младост" (Лучани, Сербия)
- 31 января - "Мура" (Мурска-Собота, Словения)
- 4 февраля - "Зета" (Голубовцы, Черногория)
Зимой "Ворскла" подписала полузащитника Оливье Тилля и Амилькара Коджови, а также арендовала у "Динамо" вингера Георгия Цитаишвили. Вернулся в Полтаву и бразилец Луизао, который выступал за "Ворсклу" в прошлом сезоне. Напомним, что после 13-го тура УПЛ "полтавчане" ушли на 5-м месте в турнирной таблице.
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