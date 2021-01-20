Стало известно, с кем сыграет Ворскла на зимних сборах

Полтавская "Ворскла" проведет четыре товарищеских матча на зимнем сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Первый контрольный спарринг команды Юрия Максимова запланирован на 24 января, заключительный состоится 4 февраля.

Расписание спаррингов:

24 января - "Балканы" (Сува-Река, Косово)

28 января - "Младост" (Лучани, Сербия)

31 января - "Мура" (Мурска-Собота, Словения)

4 февраля - "Зета" (Голубовцы, Черногория)

Зимой "Ворскла" подписала полузащитника Оливье Тилля и Амилькара Коджови, а также арендовала у "Динамо" вингера Георгия Цитаишвили. Вернулся в Полтаву и бразилец Луизао, который выступал за "Ворсклу" в прошлом сезоне. Напомним, что после 13-го тура УПЛ "полтавчане" ушли на 5-м месте в турнирной таблице.