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Ворскла получила спарринг-партнеров на зимние сборы

Премьер-лига
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Подопечные Максимова проведут четыре спарринга

Ворскла получила спарринг-партнеров на зимние сборы
Новина українською

Полтавская "Ворскла" проведет четыре товарищеских матча на зимнем сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Первый контрольный спарринг команды Юрия Максимова запланирован на 24 января, заключительный состоится 4 февраля.

Расписание спаррингов:

  • 24 января - "Балканы" (Сува-Река, Косово)
  • 28 января - "Младост" (Лучани, Сербия)
  • 31 января - "Мура" (Мурска-Собота, Словения)
  • 4 февраля - "Зета" (Голубовцы, Черногория)

Зимой "Ворскла" подписала полузащитника Оливье Тилля и Амилькара Коджови, а также арендовала у "Динамо" вингера Георгия Цитаишвили. Вернулся в Полтаву и бразилец Луизао, который выступал за "Ворсклу" в прошлом сезоне. Напомним, что после 13-го тура УПЛ "полтавчане" ушли на 5-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
Ворскла

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