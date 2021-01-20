  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо никого не будет нанимать на замену тренера Диего Лонго
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо никого не будет нанимать на замену тренера Диего Лонго

Премьер-лига
(1 голосов)

Обойдутся без этой должности

Динамо никого не будет нанимать на замену тренера Диего Лонго
Новина українською

На замену тренеру-аргентинцу Диего Лонго киевское "Динамо" не будет нанимать нового специалиста, сообщает ТаТоТаке.

Лонго, по словам ведущего Михаила Спиваковского, выполнял три функции - аналитика, работа с защитниками и физическая подготовка.

Виталий Кулиба в "Динамо" отвечает за физическую подготовку, за аналитику - руководитель группы Александр Козлов, который работает еще со времен Лобановского. И еще есть Андрей Бутнараш, который работал в InStat, а потом основал и стал директором офиса WyScout в Молдове.

Что касается работы с обороной, то есть Эмил Карас, есть Огнен Вукоевич и сам Мирча Луческу.

Читайте такжеСМИ назвали причину, почему Диего Лонго ушел из Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Диего Лонго Виталий Кулиба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
20.01.2021 в 14:25
жаба задавила.карман дырявый?петушок бокасса прокомментируй.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.01.2021 в 13:50
Денег нет, но вы держитесь...
Ответить
+3
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.01.2021 в 14:15
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...