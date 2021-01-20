Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо никого не будет нанимать на замену тренера Диего Лонго
Обойдутся без этой должности
На замену тренеру-аргентинцу Диего Лонго киевское "
Лонго, по словам ведущего Михаила Спиваковского, выполнял три функции - аналитика, работа с защитниками и физическая подготовка.
Виталий Кулиба в "Динамо" отвечает за физическую подготовку, за аналитику - руководитель группы Александр Козлов, который работает еще со времен Лобановского. И еще есть Андрей Бутнараш, который работал в InStat, а потом основал и стал директором офиса WyScout в Молдове.
Что касается работы с обороной, то есть Эмил Карас, есть Огнен Вукоевич и сам Мирча Луческу.
Популярное сейчас
- В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
- Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча
- Ассист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января
- Милевский дебютировал за Минай, Заря сыграла уже дважды. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО