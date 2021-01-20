Динамо никого не будет нанимать на замену тренера Диего Лонго

На замену тренеру-аргентинцу Диего Лонго киевское " Динамо " не будет нанимать нового специалиста, сообщает ТаТоТаке.

Лонго, по словам ведущего Михаила Спиваковского, выполнял три функции - аналитика, работа с защитниками и физическая подготовка.

Виталий Кулиба в "Динамо" отвечает за физическую подготовку, за аналитику - руководитель группы Александр Козлов, который работает еще со времен Лобановского. И еще есть Андрей Бутнараш, который работал в InStat, а потом основал и стал директором офиса WyScout в Молдове.

Что касается работы с обороной, то есть Эмил Карас, есть Огнен Вукоевич и сам Мирча Луческу.