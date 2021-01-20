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Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса

Премьер-лига
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Произошли небольшие изменения

Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса
Новина українською

Произошли небольшие изменения в графике контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в ОАЭ.

Товарищеская встреча с "Аджманом", которая была запланирована на пятницу, 22 января, была отменена в связи с положительными COVID-тестами у нескольких игроков местного клуба.

Напомним, в четверг "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборе. Соперник - чемпион Беларуси, солигорский "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус Аджман (ОАЭ)
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Источник:
Динамо Киев

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