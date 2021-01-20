Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса

Произошли небольшие изменения в графике контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в ОАЭ.

Товарищеская встреча с "Аджманом", которая была запланирована на пятницу, 22 января, была отменена в связи с положительными COVID-тестами у нескольких игроков местного клуба.

Напомним, в четверг "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборе. Соперник - чемпион Беларуси, солигорский "Шахтер".