Премьер-лига
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Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса
Произошли небольшие изменения
Произошли небольшие изменения в графике контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в ОАЭ.
Товарищеская встреча с "Аджманом", которая была запланирована на пятницу, 22 января, была отменена в связи с положительными COVID-тестами у нескольких игроков местного клуба.
Напомним, в четверг "Динамо" проведет второй контрольный матч на сборе. Соперник - чемпион Беларуси, солигорский "Шахтер".
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Источник:Динамо Киев
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