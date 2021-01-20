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Кухаревич - с Рухом. Желто-черные объявили состав, который отправился на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)
Кухаревич - с Рухом. Желто-черные объявили состав, который отправился на сбор в Турцию
Новина українською

"Рух" сегодня отправился на сборы в Турцию. В составе команды есть 24 игрока. Не нашлось места в составе Игорю Бойчуку, Святославу Козловскому и Станиславу Биленькому.

Вратари: Бандура, Герета, Мисак

Защитники: Белый, Гагун, Глиха, Сигурдссон, Стаменкович, Зец

Полузащитники: Богдан Бойчук, Федорчук, Карасюк, Климчук, Копина, Кухарук, Лях, Мартынюк, Мысык, Притула, Русин, Сыч

Нападающие: Борячук, Кондраков, Кухаревич

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В статье: Рух (Львов) Святослав Козловский Николай Кухаревич
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Источник:
Рух

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