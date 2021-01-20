Кухаревич - с Рухом. Желто-черные объявили состав, который отправился на сбор в Турцию

" Рух " сегодня отправился на сборы в Турцию. В составе команды есть 24 игрока. Не нашлось места в составе Игорю Бойчуку, Святославу Козловскому и Станиславу Биленькому.

Вратари: Бандура, Герета, Мисак

Защитники: Белый, Гагун, Глиха, Сигурдссон, Стаменкович, Зец

Полузащитники: Богдан Бойчук, Федорчук, Карасюк, Климчук, Копина, Кухарук, Лях, Мартынюк, Мысык, Притула, Русин, Сыч

Нападающие: Борячук, Кондраков, Кухаревич