Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кухаревич - с Рухом. Желто-черные объявили состав, который отправился на сбор в Турцию
"
Вратари: Бандура, Герета, Мисак
Защитники: Белый, Гагун, Глиха, Сигурдссон, Стаменкович, Зец
Полузащитники: Богдан Бойчук, Федорчук, Карасюк, Климчук, Копина, Кухарук, Лях, Мартынюк, Мысык, Притула, Русин, Сыч
Нападающие: Борячук, Кондраков, Кухаревич
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Рух
Популярное сейчас
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Лестер стал лидером, Вест Хэм тянется к зоне Лиги Чемпионов. Таблица АПЛ 2020/21
- Ассист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января
- Мирча Луческу заявил, что готов работать с Месси
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...