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Шевчук выделил молодых футболистов сборной Украины в 2020 году

Премьер-лига
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Он подвел итоги выступлений команды Шевченко в прошлом году

Шевчук выделил молодых футболистов сборной Украины в 2020 году
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Экс-тренер донецкого "Олимпика", а ныне эксперт телеканалов Футбол Вячеслав Шевчук поделился мнением о том, кто добился наибольшего прогресс в сборной Украины в 2020 году.

"Для меня открытием в 2020 году стало то, что дебютировали молодые игроки - Забарный, Зубков, Бущан и Конопля. Они сыграли на хорошем уровне. Я вижу, что на подходе новые игроки – Трубин, Корниенко. Очень важно, что у нас появляются новые игроки, которые играют стабильно на высоком уровне.

Переломный момент для сборной? Игра против Испании (1:0), в которой забил Цыганков после отличной и быстрой комбинации. Мне запомнилась атмосфера на этом матче. Что важно – поединок прошел с болельщиками, в то время, когда по всему миру матчи проходили при пустых трибунах", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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