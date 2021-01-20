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СМИ назвали сумму, которую Динамо готово платить хавбеку сборной Швеции
"Киевляне" продолжают вести борьбу за футболиста "Хеккена"
Киевское "Динамо" продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника "Хеккена" и сборной Швеции Далехо Ирандуста.
По информации источника, киевский клуб готов предложить наиболее выгодные условия личного соглашения самому игроку. "Киевляне" предлагают за хавбека 1,5 миллиона евро. Также "Динамо" предлагает 22-летнему футболисту зарплату 400 тысяч евро в год. Известно, что игроком также интересуется французская "Тулуза". Отметим, что ранее футболистом интересовался голландский "Гронинген", который предлагал за Ирандуста 1,4 миллиона евро.
Контрактное соглашение футболиста с "Хеккеном" рассчитано до декабря 2021 года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.
Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Швеции Ирандуста сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
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