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СМИ назвали сумму, которую Динамо готово платить хавбеку сборной Швеции

Премьер-лига
(2 голосов)

"Киевляне" продолжают вести борьбу за футболиста "Хеккена"

СМИ назвали сумму, которую Динамо готово платить хавбеку сборной Швеции
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника "Хеккена" и сборной Швеции Далехо Ирандуста.

По информации источника, киевский клуб готов предложить наиболее выгодные условия личного соглашения самому игроку. "Киевляне" предлагают за хавбека 1,5 миллиона евро. Также "Динамо" предлагает 22-летнему футболисту зарплату 400 тысяч евро в год. Известно, что игроком также интересуется французская "Тулуза". Отметим, что ранее футболистом интересовался голландский "Гронинген", который предлагал за Ирандуста 1,4 миллиона евро.

Контрактное соглашение футболиста с "Хеккеном" рассчитано до декабря 2021 года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Швеции Ирандуста сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Sportbladet

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
20.01.2021 в 16:19
Супряге платите больше, он же дороже в десять раз.
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-1
белорус (Киев)
20.01.2021 в 15:24
кот в мешке
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