СМИ назвали сумму, которую Динамо готово платить хавбеку сборной Швеции

Киевское "Динамо" продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника "Хеккена" и сборной Швеции Далехо Ирандуста.

По информации источника, киевский клуб готов предложить наиболее выгодные условия личного соглашения самому игроку. "Киевляне" предлагают за хавбека 1,5 миллиона евро. Также "Динамо" предлагает 22-летнему футболисту зарплату 400 тысяч евро в год. Известно, что игроком также интересуется французская "Тулуза". Отметим, что ранее футболистом интересовался голландский "Гронинген", который предлагал за Ирандуста 1,4 миллиона евро.

Контрактное соглашение футболиста с "Хеккеном" рассчитано до декабря 2021 года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Швеции Ирандуста сыграл 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.