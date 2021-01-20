Ошибка Фонсеки - урок для Монзуль. Арбитры не пресекают несанкционированные замены

В ходе исследования нетривиального случае с не позволенной арбитрами заменой в матче "Гент" - "Слован" (Лига Европы) удалось собрать несколько совершенно противоположных мнений. Среди опрошенных экспертов и действующих арбитров кто-то оправдывал Монзуль за её решение выпереть с поля Оджиджа-Офое, кто-то, наоборот, хвалил. Были и такие, которые ответственность сваливали на плечи четвертого судьи Дениса Шурмана.

Еще раз – о предыстории вопроса.

Матч Лиги Европы "Гент" - "Слован" (1:2). Арбитр в поле – Екатерина Монзуль, четвертый арбитр – Денис Шурман.

В протокол основного состава бельгийской команды был внесен игрок под восьмым номером Вадис Оджиджа-Офое. Однако во время предматчевой разминки он получил повреждение, поэтому в основе вышел другой игрок. Вадис Оджиджа-Офое остался среди запасных.

Повреждение оказалось незначительным, поэтому тренер "Гента" на 76-й минуте решил сделать замену – вместо Свена Кумса выпустить как раз Вадиса Оджиджа-Офое. Собственно, эта замена и произошла. Однако Екатерина Монзуль не позволила Оджиджа-Офое войти в игру. Она, не дав свистка о возобновлении матча, отправила Оджиджа-Офое за пределы поля, а на зеленый прямоугольник вернула Свена Кумса.

После матча тренер "Гента" сетовал на действия арбитров и удивлялся ситуации:

- У Вадиса Оджиджа-Офое были проблемы со стопой. Поскольку ранее у этого игрока уже были проблемы с икроножной мышцей, мы не захотели рисковать. Вместо него в основе вышел Дорш. Но Вадиса мы не исключили из заявки, он просто занял место на трибунах (чуть выше скамейки запасных, - примечание), потому что в нашей технической зоне не было места. Также мы связывались с УЕФА. Получили по телефону подтверждение и разрешение использовать этого игрока. Но арбитры это не приняли. Я никогда раньше подобного не видел. Это недопустимо на таком уровне, - сказал главный тренер.

Если руководствоваться Регламентом УПЛ, то Оджиджа-Офое не имел бы права оставаться в заявке после замены в доигровое время. В Регламенте Лиги Европы четкого определения этого случая нет. Поэтому и остаются разногласия относительно правомерности поступка Монзуль. Но если абстрагироваться от конкретного случая, а опираться на общую судейскую практику, то видно, что арбитры не пресекают несанкционированные замены.

Вчерашний случай в матче "Специя" - "Рома" ярко демонстрирует отстраненность арбитров. Паулу Фонсека нарушил Правила игры, определенные Регламентом, выполнив шестую замену, хотя разрешено только пять. Но арбитр не пресекал действий тренера "Ромы" относительно несанкционированной замены.

Вот еще несколько свежих подобных примеров:

в матче первого тура текущей Серии А в основном составе "Ромы" на матч с "Вероной" появился незаявленный за первую команду игрок Амаду Диавара; римлянам впоследствии присудили техническое поражение 0:3;

в матче четвертого тура текущего розыгрыша Сегунды (второй испанский дивизион) тренер "Алькоркона" на 73-й минуте выполнил замену, в ходе которой на поле появился пятый игрок молодежного состава, не внесенных в заявку основного списка игроков "Алькоркона"; впоследствии тренер выполнил обратную замену и убрал с поля одного из молодых игроков, снова вернувшись к разрешенным четырем молодым футболистам на поле; "Алькоркону" было присуждено техническое поражение 0:3;

в матче второго тура прошлогоднего розыгрыша Первой лиги Украины "Прикарпатье" - "Авангард" в составе гостей на последних минутах произошла замена, в ходе которой на поле появился незаявленный игрок Антон Савин; КДК УАФ присудил "Авангарду" техническое поражение.

Последний пример особо показателен, ведь в нашем распоряжении (свободный доступ к информации) есть заявка "Авангарда" на матч. Антона Савина в ней нет.

Таким экземпляром письма-заявки владел и четвертый арбитр встречи, и он не мог не знать о намерении команды выполнить несанкционированную замену. Так работает система на каждом матче профессионального футбола. Однако судьи, зная о нарушении Правил игры, как видим, не пресекают подобные действия. Выше приведенный список организационных проколов команд-участниц поединков – это лишь толика от общего количества аналогичных ляпов.

Вопрос в другом: должны ли арбитры пресекать несанкционированные замены? Эксперт Мирослав Ступар на удивление быстро и без труда вспомнил случай из своей практики, когда не позволил незаявленному игроку выйти на поле. И тут же обратил наше внимание на Правило игры в футбол номер 5: Арбитр.

ПРАВИЛО 5 - АРБИТР

полномочия арбитра



Для проведения каждого матча назначается арбитр, который наделяется исключительными полномочиями по использованию и трактовки Правил игры в данном матче.



Права и обязанности арбитра. Арбитр:



- следит за точным соблюдением Правил игры;

- следит за тем, чтобы никто из посторонних лиц не выходил на поле.

Что означает "следит"? Если судья следит за заменой, которая нарушает Правила игры, то должен ли он не разрешать проведение этой замены, как это сделала Монзуль? Или все же стоит ответственность оставлять исключительно на командах, которые делают непозволенные замены, просто зафиксировав нарушение в рапорте, как это делают большинство коллег Монзуль?

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Но если "следить" не означает "пресекать", почему тогда матч останавливают при появлении на поле болельщиков? Ведь фанат, который выбежал на поле с трибун, такой же "посторонний" в контексте конкретного матча, как и незаявленный игрок. Арбитр обязан следить за точным соблюдением Правил игры, но при этом на поле появляются игроки, которые там быть не должны, забивают голы, наносят травмы другим и тому подобное. И наказывают не арбитров, а команды.

Ситуация явно требует более широкого и компетентного разъяснения, чем журналистское расследование.