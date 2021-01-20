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300 тысяч и процент от продажи - Шахабом заинтересовался клуб из Португалии
Кроме Зари
Форвард "
"У Гельзина, по нашим данным, сейчас есть на руках предложение по Шахабу от "Риу Аве". Предложение в 300 тысяч евро и 30% от последующей перепродажи футболиста. Шикарное предложение в нынешних условиях.
Почему "Заря" так себя аккуратно ведет, без всяких высказываний? Сейчас Гельзин и Геллер ведут переговоры по футболисту. Это два человека из одного региона, два бизнесмена и солидных авторитета договариваются в духе: "Ребята, вот у нас есть такое предложение, дайте нам столько же и мы отпустим Шахаба к вам уже зимой. Не даете столько же – пацан сидит в дубле полгода и уходит к вам бесплатно", - сказал один из ведущих шоу.
Отметим, что Шахаб провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых он забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.
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