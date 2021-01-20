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Карасюк: Я очень доволен, что попал в Рух. База - просто супер, у президента большие амбиции
Новичок Руха всем доволен
Украинский полузащитник Роман Карасюк, который на днях подписал трехлетний контракт с "
"Я очень доволен, что попал в эту команду. Мне безумно приятно работать здесь. База - просто супер, меня все устраивает. У президента клуба большие амбиции. Коллектив здесь очень хороший, тренировочный процесс интересный. Мне очень импонирует то, что предлагает нам тренерский штаб", - сказал Карасюк.
Напомним, что последним клубом Романа Карасюка была венгерская "Кишварда", за которую хавбек сыграл 61 поединок.
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