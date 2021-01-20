  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карасюк: Я очень доволен, что попал в Рух. База - просто супер, у президента большие амбиции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карасюк: Я очень доволен, что попал в Рух. База - просто супер, у президента большие амбиции

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок Руха всем доволен

Карасюк: Я очень доволен, что попал в Рух. База - просто супер, у президента большие амбиции
Новина українською

Украинский полузащитник Роман Карасюк, который на днях подписал трехлетний контракт с "Рухом", рассказал о своем переходе в львовский клуб.

"Я очень доволен, что попал в эту команду. Мне безумно приятно работать здесь. База - просто супер, меня все устраивает. У президента клуба большие амбиции. Коллектив здесь очень хороший, тренировочный процесс интересный. Мне очень импонирует то, что предлагает нам тренерский штаб", - сказал Карасюк.

Напомним, что последним клубом Романа Карасюка была венгерская "Кишварда", за которую хавбек сыграл 61 поединок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Карасюк Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...