Карасюк: Я очень доволен, что попал в Рух. База - просто супер, у президента большие амбиции

Украинский полузащитник Роман Карасюк, который на днях подписал трехлетний контракт с " Рухом ", рассказал о своем переходе в львовский клуб.

"Я очень доволен, что попал в эту команду. Мне безумно приятно работать здесь. База - просто супер, меня все устраивает. У президента клуба большие амбиции. Коллектив здесь очень хороший, тренировочный процесс интересный. Мне очень импонирует то, что предлагает нам тренерский штаб", - сказал Карасюк.

Напомним, что последним клубом Романа Карасюка была венгерская "Кишварда", за которую хавбек сыграл 61 поединок.