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"У нас футболисты уже по 35-36 лет" - Максимов заговорил о необходимости омоложения состава Ворсклы
Однако все не так просто
Главный тренер "
"Первая тренировка на сборах была на песке – рыгают. А потом выходы один на один, чтобы чуть на эмоциях было. Первые сборы – сначала физическая нагрузка идет, подготовка, потом уже будет тактическая и игровая.
У нас футболисты уже по 35-36 лет – Сапай, Ребенок, Чеснакову подходит 33. 31 – Яворский, 30 – Пердута, по 29 Степанюку и Кулачу. Вот так подходит.
Все равно ведь придет время, когда нам нужно будет омолаживаться. Мы стараемся уже омолаживаться, не берем футболистов, которым по 28. Приглашаем сюда футболистов хотя бы на 3-4 года, а не так чтобы год-два и заканчивал.
Если бы у нас была возможность купить, какие-то деньги, мы ищем, где-то руководство соглашается. Понятно, чтобы кого-то приобрести, надо кого-то отпустить, ведомость разгрузить. Все непросто", – сказал Максимов.
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