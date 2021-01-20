Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Олимпика: На фоне Шленска мы выглядели достойно
Богдан Векляк адаптируется в новой команде
"Сейчас мы работаем под нагрузками, достаточно тяжело. Только четвертый день как мы на сборах.
Считаю мы неплохо сыграли в первой контрольной игре. Тем более, что соперник наш уже практически готов к возобновлению чемпионата. Думаю на их фоне мы выглядели достойно. Тренер просил больше контролировать мяч, играть в свой футбол, действовать агрессивно.
Сейчас я адаптируюсь в новой команде, я буквально две недели здесь. Коллектив хороший, поэтому я быстро пройду адаптацию", - добавил в свою очередь Векляк.
Популярное сейчас
- Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса
- Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5
- Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО