Защитник Олимпика: На фоне Шленска мы выглядели достойно

Новичок "Олимпика", защитник Богдан Векля к прокомментировал результат первого спарринга дончан на сборах в Турции, где "олимпийцы" в товарищеском матче сыграли в результативную ничью с представителем Польши "Шленском" (2:2).

"Сейчас мы работаем под нагрузками, достаточно тяжело. Только четвертый день как мы на сборах.

Считаю мы неплохо сыграли в первой контрольной игре. Тем более, что соперник наш уже практически готов к возобновлению чемпионата. Думаю на их фоне мы выглядели достойно. Тренер просил больше контролировать мяч, играть в свой футбол, действовать агрессивно.

Сейчас я адаптируюсь в новой команде, я буквально две недели здесь. Коллектив хороший, поэтому я быстро пройду адаптацию", - добавил в свою очередь Векляк.