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Защитник Олимпика: На фоне Шленска мы выглядели достойно

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан Векляк адаптируется в новой команде

Защитник Олимпика: На фоне Шленска мы выглядели достойно
Новина українською

Новичок "Олимпика", защитник Богдан Векляк прокомментировал результат первого спарринга дончан на сборах в Турции, где "олимпийцы" в товарищеском матче сыграли в результативную ничью с представителем Польши "Шленском" (2:2).

"Сейчас мы работаем под нагрузками, достаточно тяжело. Только четвертый день как мы на сборах.

Считаю мы неплохо сыграли в первой контрольной игре. Тем более, что соперник наш уже практически готов к возобновлению чемпионата. Думаю на их фоне мы выглядели достойно. Тренер просил больше контролировать мяч, играть в свой футбол, действовать агрессивно.

Сейчас я адаптируюсь в новой команде, я буквально две недели здесь. Коллектив хороший, поэтому я быстро пройду адаптацию", - добавил в свою очередь Векляк.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шленск (Вроцлав) Богдан Векляк
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Источник:
ТК Футбол

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