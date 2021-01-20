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Максимов: Ризнык - очень хороший вратарь. Его просто так не приглашали бы в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока что кипер остается в Ворскле

Максимов: Ризнык - очень хороший вратарь. Его просто так не приглашали бы в Шахтер
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в комментарии ТК "Футбол" рассказал о желании голкипера полтавчан Дмитрия Ризныка покинуть команду.

"Я считаю Ризныка очень хорошим вратарем. Мне кажется, его просто так не приглашали бы в "Шахтер".

Я вижу, что он хочет уйти. Но он порядочный человек. Уверен, что Дима проявит себя, он молодой игрок, у него все впереди. Но пока мы не рассчитываем с ним расставаться.

У нас есть хорошие вратари в команде. Это молодой Павел Исенко и опытный Дмитрий Ткаченко. Конечно, есть нюансы, которые Исенко нужно еще усовершенствовать. Это и массу набрать, и ногами лучше играть", - сказал Максимов.

Напомним, что в текущем сезоне Ризнык сыграл за Ворсклу 12 матчей, в которых пропустил 9 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Salming (Полтава)
20.01.2021 в 17:40
И хорошего ничего нет, и на лавке сидеть.
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Не чесний президент (Полтава)
20.01.2021 в 17:38
В Шахтер, конечно хорошо. Но, что там сейчас делать, на лавке сидеть?
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