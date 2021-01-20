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Максимов: Ризнык - очень хороший вратарь. Его просто так не приглашали бы в Шахтер
Но пока что кипер остается в Ворскле
Главный тренер "
"Я считаю Ризныка очень хорошим вратарем. Мне кажется, его просто так не приглашали бы в "Шахтер".
Я вижу, что он хочет уйти. Но он порядочный человек. Уверен, что Дима проявит себя, он молодой игрок, у него все впереди. Но пока мы не рассчитываем с ним расставаться.
У нас есть хорошие вратари в команде. Это молодой Павел Исенко и опытный Дмитрий Ткаченко. Конечно, есть нюансы, которые Исенко нужно еще усовершенствовать. Это и массу набрать, и ногами лучше играть", - сказал Максимов.
Напомним, что в текущем сезоне Ризнык сыграл за Ворсклу 12 матчей, в которых пропустил 9 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".
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