Максимов: Ризнык - очень хороший вратарь. Его просто так не приглашали бы в Шахтер

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов в комментарии ТК "Футбол" рассказал о желании голкипера полтавчан Дмитрия Ризныка покинуть команду.

"Я считаю Ризныка очень хорошим вратарем. Мне кажется, его просто так не приглашали бы в "Шахтер".

Я вижу, что он хочет уйти. Но он порядочный человек. Уверен, что Дима проявит себя, он молодой игрок, у него все впереди. Но пока мы не рассчитываем с ним расставаться.

У нас есть хорошие вратари в команде. Это молодой Павел Исенко и опытный Дмитрий Ткаченко. Конечно, есть нюансы, которые Исенко нужно еще усовершенствовать. Это и массу набрать, и ногами лучше играть", - сказал Максимов.

Напомним, что в текущем сезоне Ризнык сыграл за Ворсклу 12 матчей, в которых пропустил 9 голов и 5 поединков отстоял "на ноль".