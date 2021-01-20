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Коринтианс полностью рассчитался с Динамо за аренду Сидклея
Киевляне получили вторые 250 тысяч евро
"Коринтианс" выплатил "
Изначально по условиям контракта "Коринтианс" должен был провести первый транш еще в марте, однако попал в тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса.
Из-за затяжек с платежами киевляне даже направляли жалобу в ФИФА, однако, в итоге, клубы смогли договориться и уладить назревающий конфликт. Первый транш в размере 250 тысяч киевляне получили в октябре, а не так давно - вторую половину суммы.
Напомним, что 27-летний Сидклей после года в аренде в "Коринтиансе" уже вернулся в Украину и готовится с "Динамо" к весенней части сезона. Хавбек перешел в "Коринтианс" в начале 2020 года и за это время сыграл за команду 18 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.
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