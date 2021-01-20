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Коринтианс полностью рассчитался с Динамо за аренду Сидклея

Премьер-лига
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Киевляне получили вторые 250 тысяч евро

Коринтианс полностью рассчитался с Динамо за аренду Сидклея
Новина українською

"Коринтианс" выплатил "Динамо" всю сумму за аренду хавбека Сидклея, сообщает издание Meu Timao. Киевляне получили все предусмотренные соглашением 500 тысяч евро.

Изначально по условиям контракта "Коринтианс" должен был провести первый транш еще в марте, однако попал в тяжелое финансовое положение из-за пандемии коронавируса.

Из-за затяжек с платежами киевляне даже направляли жалобу в ФИФА, однако, в итоге, клубы смогли договориться и уладить назревающий конфликт. Первый транш в размере 250 тысяч киевляне получили в октябре, а не так давно - вторую половину суммы.

Напомним, что 27-летний Сидклей после года в аренде в "Коринтиансе" уже вернулся в Украину и готовится с "Динамо" к весенней части сезона. Хавбек перешел в "Коринтианс" в начале 2020 года и за это время сыграл за команду 18 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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