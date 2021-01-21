Горняк от рождения. Сергей Ателькин стал символом успехов Шахтера. ВИДЕО

В 2020 году ушли из жизни немало известных представителей отечественного и зарубежного футбола. В возрасте 48 лет перестало биться сердце легенды донецкого "Шахтера" Сергея Ателькина, который защищал цвета донецкого клуба в течение восьми лет, и вместе с которым выиграл их первое чемпионство. Ателькин, уроженец донецкого края, стал одним из символов "горняков" того периода. Именно точный удар Сергея в 2000 году в ворота "Славии" впервые вывел "Шахтер" в групповой этап Лиги Чемпионов. В своем новом видео UA-Футбол вспоминает карьеру украинского форварда, который сделал себе имя в составе родной команды.