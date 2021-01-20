Селюк: Вариант с досрочным возвращением Бенито и Каргбо в Динамо не рассматривается

Известный в Украине агент Дмитрий Селюк рассказал о возможности досрочного возвращения из аренды в " Олимпике " Бенито и Каргбо, представителем которых Селюк и является.

"Вариант с досрочным возвращением Бенито и Каргбо в "Динамо" не рассматривается. Потому что изначально мы договорились об аренде до конца сезона.

Опять же, здесь и мои личные взаимоотношения и с Гельзиным, и с Суркисом. И мы видим, что эти игроки делают большой вклад в добывание очков "Олимпиком". Забрать их сейчас – это, мягко говоря, подставить "Олимпик".

Такой вариант может сложиться только в случае, если какой-либо другой клуб захочет выкупить кого-то из них. При других обстоятельствах их досрочное возвращение маловероятно", - сказал Селюк.