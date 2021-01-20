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Селюк: Вариант с досрочным возвращением Бенито и Каргбо в Динамо не рассматривается

Премьер-лига
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Футболисты до конца сезона будут играть за донецкую команду

Селюк: Вариант с досрочным возвращением Бенито и Каргбо в Динамо не рассматривается
Новина українською

Известный в Украине агент Дмитрий Селюк рассказал о возможности досрочного возвращения из аренды в "Олимпике" Бенито и Каргбо, представителем которых Селюк и является.

"Вариант с досрочным возвращением Бенито и Каргбо в "Динамо" не рассматривается. Потому что изначально мы договорились об аренде до конца сезона.

Опять же, здесь и мои личные взаимоотношения и с Гельзиным, и с Суркисом. И мы видим, что эти игроки делают большой вклад в добывание очков "Олимпиком". Забрать их сейчас – это, мягко говоря, подставить "Олимпик".

Такой вариант может сложиться только в случае, если какой-либо другой клуб захочет выкупить кого-то из них. При других обстоятельствах их досрочное возвращение маловероятно", - сказал Селюк.

Напомним, что Бенито за полгода в "Олимпике" в 11 матчах забил 3 гола и отдал 3 ассиста, в то время как Каргбо в 12 матчах отметился одним голом.

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В статье: Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
sport.ua

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