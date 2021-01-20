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Андерлехт подождет. Кухаревич весеннюю часть сезона проведет в Рухе
Уже никто никуда не идет
19-летний нападающий "
При этом, как сообщает Meta-ratings, футболист этой зимой "Рух" точно не покинет.
Вместе с основой отправился в Турцию и молодежной состав "Руха", который проведет четыре спарринга, в частности, 4 февраля с киевским "Динамо" (U-21).
Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о трансфере Кухаревича в "Андерлехт" в начале января, который, впрочем, до сих пор не состоялся.
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Источник:Meta Ratings
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Миросслав (Мукачево)
20.01.2021 в 20:41
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