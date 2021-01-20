Вакула: Мариуполь - прежде всего команда, а фарм-клуб или нет, я не могу сказать

Хавбек " Шахтера " Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о периоде своих выступлений за "Мариуполь".

- Когда ты играл за "Мариуполь", в комментариях часто писали: "Вакула - самовлюбленный", критикуя тебя за то, что много брал на себя инициативу. Что ответите хейтерам?

- Я им только благодарен. Для этого, видимо, они и созданы, чтобы как-то "напихать" в определенный момент. Я вообще ко всей критике адекватно отношусь и нормально реагирую. Сколько людей, столько же мнений. Никогда не был эгоистом и всегда играл на благо команды. Людям со стороны, конечно, виднее, посмотреть и легче обсудить. Все комментарии в принципе были адекватны, где были какие-то очень жесткие, то я просто закрывал на это глаза.

- По твоему мнению, "Мариуполь" - фарм-клуб "Шахтера"?

- Даже не знаю. Я приходил туда как полноценный игрок. Конечно, в основном это платформа для молодых футболистов, для тех, кто мало играет. В целом "Мариуполь" - очень хороший клуб для прогресса и чтобы себя проявить. Считаю, что если спросить у любого футболиста, который приходил в "Мариуполь" и возвращался к "Шахтеру", то он скажет, как я, наверное. Это хорошо для игрока, когда практика, он постоянно на виду. Тренерский штаб по-другому может его разглядеть. "Мариуполь" - прежде всего команда, а фарм-клуб или нет, я не могу сказать.

- Нужно ли вводить лимит на арендованных игроков для одного клуба?

- Сложный вопрос, не знаю, как на него ответить правильно. Не вижу ничего плохого в этом. Даже если брать "Шахтер" и "Мариуполь". Дончане отдают своих игроков ради игровой практики, чтобы они могли себя потом проявить уже в своем клубе. Чем это плохо? Какая разница, где будет играть футболист, главное, чтобы он развивался. Конечно, если бы там в команде было 25 человек, а 23 из них из "Шахтера", то понятно, что это неправильно. Потому что все-таки это "Мариуполь", есть свое имя, история, планы, цели. В принципе в "Мариуполе" всегда было много игроков из "Шахтера", но еще раз повторюсь, чем плохо, когда футболист приносит пользу команде и развивается там.