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Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года

Премьер-лига
(2 голосов)

Лучшим арбитром Первой лиги также стала женщина

Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года
Новина українською

20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года.

Претендентов на получение индивидуальных наград среди арбитров определял Комитет арбитров УАФ.

Личные награды во время церемонии получили:

  • "Лучший арбитр УПЛ" - Екатерина Монзуль (Харьковская обл.)
  • "Лучший арбитр-дебютант УПЛ" - Александр Шандор (Львовская обл.)
  • "Лучший арбитр Первой лиги" - Анастасия Романюк (Ивано-Франковская обл.)
  • "Лучший арбитр Второй лиги" - Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.).
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"Хочется поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола, комитет арбитров и моих коллег. Есть такая поговорка: "Один в поле не воин". Только в команде мы можем добиться успеха. Хочу поблагодарить за поддержку коллегам из всего моего пути в арбитраже. В такое сложное время хочу пожелать всем присутствующим здоровья. Более светлых и оптимистичных дней вам и вашим семьям!", - сказала на награждении Екатерина Монзуль.

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В статье: Екатерина Монзуль Анастасия Романюк Александр Шандор Дмитрий Евтухов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (9)
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Lion Killer (Львів)
20.01.2021 в 20:19
Справедливе рішення. Вітаю і бажаю ще більше матчів відсуджених на найвищому рівні в новому сезоні!
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0
-1
vlotko (Броди)
20.01.2021 в 20:10
Прикро, що серед 40 млн населення країни, чоловікам-арбітрам не знайшлося місця на п'єдесталі пошани .
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 20:13
Скучаешь по годуляну?
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
20.01.2021 в 19:59
Поздравляю! Справедливый выбор !!!!!
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
20.01.2021 в 19:59
У хейтеров сейячас пуканы поразрывает )))
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+2
-1
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 20:14
Полярные петухи посыпают себе головы нафталином :)
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
20.01.2021 в 19:58
Отличная новость! Катя - лучший рефери Украины!
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+3
-1
kalan-86 (Анкара)
20.01.2021 в 19:58
Поздравляю! Умничка Катя!
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+4
-1
avatar
Krass36 (Кривой Рог)
20.01.2021 в 19:54
"Хочу поблагодарить за поддержку коллегам..." Я понимаю, что русский язык сейчас не в чести... Но уже если не понимаете - не пишите. Или хотя бы корректируйте после онлайн-переводчика.
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+1
-3


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