Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года

20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года.

Претендентов на получение индивидуальных наград среди арбитров определял Комитет арбитров УАФ.

Личные награды во время церемонии получили:

"Хочется поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола, комитет арбитров и моих коллег. Есть такая поговорка: "Один в поле не воин". Только в команде мы можем добиться успеха. Хочу поблагодарить за поддержку коллегам из всего моего пути в арбитраже. В такое сложное время хочу пожелать всем присутствующим здоровья. Более светлых и оптимистичных дней вам и вашим семьям!", - сказала на награждении Екатерина Монзуль.