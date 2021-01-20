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Монзуль признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года
Лучшим арбитром Первой лиги также стала женщина
20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года.
Претендентов на получение индивидуальных наград среди арбитров определял Комитет арбитров УАФ.
Личные награды во время церемонии получили:
- "Лучший арбитр УПЛ" - Екатерина Монзуль (Харьковская обл.)
- "Лучший арбитр-дебютант УПЛ" - Александр Шандор (Львовская обл.)
- "Лучший арбитр Первой лиги" - Анастасия Романюк (Ивано-Франковская обл.)
- "Лучший арбитр Второй лиги" - Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.).
"Хочется поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола, комитет арбитров и моих коллег. Есть такая поговорка: "Один в поле не воин". Только в команде мы можем добиться успеха. Хочу поблагодарить за поддержку коллегам из всего моего пути в арбитраже. В такое сложное время хочу пожелать всем присутствующим здоровья. Более светлых и оптимистичных дней вам и вашим семьям!", - сказала на награждении Екатерина Монзуль.
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