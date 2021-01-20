Десна, Авангард и Кристалл стали лауреатами приза Fair Play по итогам прошлого сезона

20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года.

Также в рамках мероприятия были вручены специальные награды Fair Play командам, которые отличились наиболее корректным поведением на поле в сезоне 2019/2020 в каждой из профессиональных лиг.

Критерием отбора команд-победителей в номинации Fair Play была наименьшее количество желтых и красных карточек, полученных по итогам всех матчей прошлого сезона.

Приз Fair Play в УПЛ по итогам сезона завоевала черниговская "Десна", в Первой лиге - краматорский "Авангард", во второй лиге - "Кристалл" из Херсона.