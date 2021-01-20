Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна, Авангард и Кристалл стали лауреатами приза Fair Play по итогам прошлого сезона
УАФ раздала призы за чистую игру
20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения
Также в рамках мероприятия были вручены специальные награды Fair Play командам, которые отличились наиболее корректным поведением на поле в сезоне 2019/2020 в каждой из профессиональных лиг.
Критерием отбора команд-победителей в номинации Fair Play была наименьшее количество желтых и красных карточек, полученных по итогам всех матчей прошлого сезона.
Приз Fair Play в УПЛ по итогам сезона завоевала черниговская "Десна", в Первой лиге - краматорский "Авангард", во второй лиге - "Кристалл" из Херсона.
Популярное сейчас
- Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса
- Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Милевский дебютировал за Минай, Заря сыграла уже дважды. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место