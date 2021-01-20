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Рафаилов: Геллер не дал на Зарю ни одной гривны. Он похоронит клуб
Разборки экс-функционера со своим бывшим клубом продолжаются
Бывший генеральный директор "
– Геллер никогда не финансировал "Зарю". Никогда не давал деньги, это делал его бизнес-партнер, хотя это громко сказано, из "Укрсплава" Спартак Кокотюха. Лично Геллер не дал на "Зарю" ни одной гривны. При Валерии Букаеве (экс-президент "Зари" – прим.), царство ему небесное, одно из входящих в сферу Ахметова предприятий давало 75% денег, а Букаев – 25. При Геллере пропорции изменились на 65 и 35.
А кто Геллер без "Зари"? Для него это статусная вещь, для него это очень важно. Когда мы его избирали депутатом, возник вопрос: "А сколько в списке депутатов донецкого облсовета есть людей, после чьих фамилий есть "президент чего-то". На тот момент он был президентом мини-футбольного клуба "Шахтер".
– Геллер фактически похоронил мини-футбольный "Шахтер". Что-то подобное может быть с "Зарей"?
– Да, будет точно так же.
У него же не так много денег. Годовой бюджет "Зари" приблизительно 4,5 миллиона долларов. Если что-то взять из тумбочки, то надо туда что-то и положить,
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