Вакула: Шахтер - это Барса Гвардиолы на минималках

Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о сильных сторонах донецкой команды .

"Считаю, что сила "Шахтера" в комбинационно-техническом футболе. В индивидуальности, любой игрок может разобраться в какой-то трудной ситуации.

Но в целом это комбинационный и красивый футбол. По моему мнению, "Шахтер" – это "Барса" при Гвардиоле на минималках", – сказал Вакула.