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Вакула: Шахтер - это Барса Гвардиолы на минималках
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Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о сильных сторонах
"Считаю, что сила "Шахтера" в комбинационно-техническом футболе. В индивидуальности, любой игрок может разобраться в какой-то трудной ситуации.
Но в целом это комбинационный и красивый футбол. По моему мнению, "Шахтер" – это "Барса" при Гвардиоле на минималках", – сказал Вакула.
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Источник:Брутальний футбол
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