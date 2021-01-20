  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вакула: Шахтер - это Барса Гвардиолы на минималках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакула: Шахтер - это Барса Гвардиолы на минималках

Премьер-лига
(1 голосов)

Согласится ли с данным выражением Гвардиола?

Вакула: Шахтер - это Барса Гвардиолы на минималках
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о сильных сторонах донецкой команды.

"Считаю, что сила "Шахтера" в комбинационно-техническом футболе. В индивидуальности, любой игрок может разобраться в какой-то трудной ситуации.

Но в целом это комбинационный и красивый футбол. По моему мнению, "Шахтер" – это "Барса" при Гвардиоле на минималках", – сказал Вакула.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Десна (Чернигов) Барселона Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...