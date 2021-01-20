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Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо
Травма датчанина оказалась несерьезной
Киевское "
В среду 20 января команда провела две тренировки, причем в вечерней участвовал и Миккель Дуэлунд.
Повреждение датчанина, которое он получил в понедельник в спарринге с "Легией" (0:2) оказалось несерьезным, и уже вечером в среду хавбек вернулся в общую группу команды.
Отметим, что на четверг 21 января у киевлян запланирован спарринг с солигорским "Шахтером". Матч начнется в 15:00 по Киеву.
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Источник:ФК Динамо
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