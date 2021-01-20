Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо

Киевское " Динамо " продолжает подготовку ко второй части сезона, находясь в ОАЭ.

В среду 20 января команда провела две тренировки, причем в вечерней участвовал и Миккель Дуэлунд.

Повреждение датчанина, которое он получил в понедельник в спарринге с "Легией" (0:2) оказалось несерьезным, и уже вечером в среду хавбек вернулся в общую группу команды.

Отметим, что на четверг 21 января у киевлян запланирован спарринг с солигорским "Шахтером". Матч начнется в 15:00 по Киеву.