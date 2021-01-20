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Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
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Травма датчанина оказалась несерьезной

Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона, находясь в ОАЭ.

В среду 20 января команда провела две тренировки, причем в вечерней участвовал и Миккель Дуэлунд.

Повреждение датчанина, которое он получил в понедельник в спарринге с "Легией" (0:2) оказалось несерьезным, и уже вечером в среду хавбек вернулся в общую группу команды.

Отметим, что на четверг 21 января у киевлян запланирован спарринг с солигорским "Шахтером". Матч начнется в 15:00 по Киеву.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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Источник:
ФК Динамо

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