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Разборки местного уровня. Кривбасс в спарринге одолел молодежку Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Победный гол забил экс-днепрянин Карноза

Разборки местного уровня. Кривбасс в спарринге одолел молодежку Днепра-1
Новина українською

Молодежка "Днепра-1" в манеже клубной базы провела спарринг с одним из лидеров Второй лиги – "Кривбассом".

Поединок проходил в формате 3 тайма по 30 минут и закончился минимальной победой криворожцев, при этом единственный гол в матче забил экс-днепрянин Карноза.

Также отметим, что в составе днепровской молодежке участие в поединке приняли Сергей Кравченко и Максим Лопыренок, которые не полетели на сбор в Турцию с первой командой и поддерживают форму с дублем.

"Днепр-1" U-21 - "Кривбасс" 0:1

Гол: Карноза (9)

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В статье: Сергей Кравченко Артур Карноза Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Максим Лопыренок
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