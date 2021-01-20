Разборки местного уровня. Кривбасс в спарринге одолел молодежку Днепра-1

Молодежка "Днепра-1" в манеже клубной базы провела спарринг с одним из лидеров Второй лиги – "Кривбассом".

Поединок проходил в формате 3 тайма по 30 минут и закончился минимальной победой криворожцев, при этом единственный гол в матче забил экс-днепрянин Карноза.

Также отметим, что в составе днепровской молодежке участие в поединке приняли Сергей Кравченко и Максим Лопыренок, которые не полетели на сбор в Турцию с первой командой и поддерживают форму с дублем.

"Днепр-1" U-21 - "Кривбасс" 0:1

Гол: Карноза (9)