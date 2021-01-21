Викинг на излете: объясняем, кто такой Рагнар Сигурдссон и что забыл в Рухе

Итак, аутсайдера украинского чемпионата пополнил не кто-нибудь, а четвертьфиналист Евро-2016. Если это не трансфер года в УПЛ, то что тогда?

Рагнар Сигурдссон не играл в европейских топ-чемпионатах, но у него богатый еврокубковый опыт и 96 матчей за сборную Исландии. Для контекста, у Андрея Ярмоленко 92 за Украину. По меркам львовского "Руха" это не просто усиление, а супер-мега-трансфер, который навсегда войдет в клубную историю, как бы дальше не сложилась жизнь.

Классный, видимо, мужик Иван Федык. Рагнар работал с ним в Краснодаре и Ростове, и у них сложились настолько теплые отношения, что исландец согласился приехать к тренеру посреди зимы во Львов.

Карьера в клубах

"Филкир" - 2003-07 - 38 матчей (2 гола)

- 2003-07 - 38 матчей (2 гола) "Гетеборг" - 2007-11 - 143 матча (11 голов)

2007-11 - 143 матча (11 голов) "Копенгаген" - 2011-14, 2020 - 110 матчей (4 гола)

2011-14, 2020 - 110 матчей (4 гола) "Краснодар" - 2014-16 - 86 матчей (4 гола)

2014-16 - 86 матчей (4 гола) "Фулхэм" - 2016-17 - 18 матчей (1 гол)

2016-17 - 18 матчей (1 гол) "Рубин" - 2017 - 13 матчей

2017 - 13 матчей "Ростов" - 2018-20 - 53 матча

Классическая карьера скандинава. Сигурдссон начал дома, где, по его же словам, зарплаты футболиста ему хватало дней на пять, поэтому приходилось подрабатывать. Обычное дело для Исландии: даже экс-тренер национальной сборной Хальгримссон имеет свой стоматологический кабинет.

Сигурдссон против Дрогба

"Гетеборг" и, особенно, "Копенгаген" - время становления Сигурдссона как футболиста. По его же словам, именно в Швеции он осознал, что прыгать в подкат в любой ситуации вредно, научился читать игру на ход вперед. В Дании ему в этом сильно помогал Олаф Мельберг. В паре со знаменитым бородачом, уже завершавшим карьеру, Сигурдссон противостоял "Реалу" и "Ювентусу" в ЛЧ. До сих пор он называет опеку Роналду самым непростым делом в жизни.

В "Краснодар" Рагнар перешел после того, как засветился в ЛЧ. Ему было 27 - возраст, когда пора задуматься и о банковском счете. Дания и Россия в этом компоненте рядом не стоят. В общем, он поехал и мгновенно адаптировался, благо играл в паре со шведом Андреасом Гранквистом. За жесткость и напор Сигурдссона любили фаны, а президент "Краснодара" Сергей Галицкий однажды сравнил его с главным героем саги "Викинги" Рагнаром Лодброком. Тем не менее, после удачного Евро-2016 Сигурдссон попросил о трансфере, намереваясь закрепиться в более престижной Англии. Выбрал для этого дела скромный "Фулхэм" и… провалился.

"Вся вина лежит только на мне, потому что я не отнесся к делу достаточно серьезно. После Евро ко мне проявили интерес несколько клубов премьер-лиги. И поскольку я отправился в чемпионшип, а не премьер-лигу, подумал, что все будет не так сложно. Можно сказать, что я потерял голову. Почему? Не знаю. Скажу только то, что в "Фулхэме" я не выложился на все 100 процентов".

Скандинавы "Ростова"

Пришлось возвращаться обратно в Россию, где у него была отличная пресса. С "Рубином", правда, не срослось, зато в "Ростове" Сигурдссон даже какое-то время капитанил. Но снова не до конца понятный уход, возвращение в "Копенгаген", где 33-летнего Рагнара уже никто не ждал.

Карьера в сборной

Исландия - 2007-н.в. - 96 матчей (5 голов)

Сигурдссону осталось лишь 8 матчей до рекорда исландской сборной всех времен - чем не мотивация играть подольше?

Особняком для ветерана, конечно, стоит Евро-2016 - пока лучший турнир в истории исландского футбола. Благодаря ему Рагнар Сигурдссон и его партнеры стали легендами своей страны.

Новичок "Руха" на турнире отбегал все матчи от первой и до последней минуты, и особенно отметился в 1/8 финала против Англии. Рагнар тогда сравнял счет в матче, едва не оформил дубль ударом через себя и вообще действовал так мощно, что был назван УЕФА лучшим игроком встречи.

"Самых памятных эпизодов Евро у меня три. Первый - гол против Англии, само собой. Второй - подкат против Варди. Это был самый важный подкат за всю мою карьеру! Правда, мне не удалось насладиться моментом, потому что Варди, падая, заехал мне ногой по голове. Неумышленно. Я оказался в небольшом нокдауне и секунд 5-10 приходил в себя. Третий эпизод - гол в ворота Австрии на последних секундах игры. Та победа позволила нам выйти из группы со второго места, это было огромным достижением для нас".

Ну и еще стоит отметить единственный дубль Рагнара за сборную - в июне 2019-го против Турции. Этих голов хватило исландцам для важной домашней победы (2:1), но на Евро команда все-таки не пробилась. Золотое поколение, к которому принадлежит и Сигурдссон, постарело. Этим парням уже по 30-36 лет, а смена пока не готова.

Стиль игры

Мощный, агрессивный центральный защитник. В сборной и большинстве клубов действовал в схеме с четырьмя оборонцами, а в "Ростове" у Валерия Карпина располагался посредине в тройке защитников и тоже выглядел достойно.

Имеет привычку подниматься за "своим" игроком высоко в поле или на фланги. В лучшие годы у Сигурдссона хватало скорости, чтобы такие рейды не оборачивались бедой для его же команды. За годы выступлений в РПЛ в среднем исландец выполнял 1 отбор, 2 перехвата и 4-5 выносов за 90 минут. В том, чтобы разрядить обстановку, ему не было равных.

Хорош на втором этаже (около 2-2,5 выигранных верховых мячей за 90 минут), но забивает очень мало. Матч против Турции - своеобразная аномалия. Сигурдссон в атаке больше полезен не в качестве цели при стандартах, а как "начинатель атак". У него приличного качества лонгболы, он их часто использует. А вот устраивать с Рагнаром короткие перепасовки не стоит - техника у него не бразильская.

Хотя в юности играл в гандбол, с аута во вратарскую, как Арон Гунарссон, не добрасывает. При этом физически очень силен, и пройти Рагнара тяжело. В последние годы в "Ростове" его обыгрывали не чаще 0,2 раза за 90 минут.

Ну и еще важный момент, о котором уже говорил Иван Федык после подписания Сигурдссона: у него недюжинные лидерские качества, он умеет вести команду за собой.

Жизнь за пределами поля

Сигурдссон - полиглот. Он говорит на датском, шведском, английском и сносно общается на русском. Это должно ускорить адаптацию. Еще в "Рубине" Рагнар признавался:

"Во время тренировок я понимаю практически все. Я слышу эти футбольные слова так часто, что уже запомнил их наизусть. Вне поля могут возникнуть сложности. Если я в ресторане, то смогу без проблем сделать заказ. А вот объясниться в банке или спросить дорогу на улице пока слишком сложно".

С первой женой, исландкой, Сигурдссон в разводе. Его вторая супруга - россиянка Алена - недавно родила дочь. Рагнар, несмотря на все старания, не смог присутствовать при родах. Он уже играл за "Копенгаген", а жена осталась в России. Все, что ему удалось сделать, это переправить ее в Исландию, где внучкой занялись дедушка и бабушка.

Сигурдссон большой любитель ресторанов и вообще вкусной еды: "Я даже поверить не могу, что в Краснодаре или Казани смог найти только по одному-два классных заведения, зато в Ростове сходу назову минимум двадцать. Я даже лично знаком с владельцем ресторана Camorra Pizza e Birra и его друзьями. Они стали для меня близкими людьми, я и сейчас поддерживаю с ними контакт". Вне сомнений, Львов с его бесподобной гастрономией викингу придется по душе.

В молодости Рагнар играл на электрогитаре, но, по его словам, уже давно забросил. Музыку слушает разную - от Led Zeppelin и классического рока до Wu-Tang Clan. У него определенно есть вкус.

Музеи, как рассказывал переводчик Сигурдссона в "Краснодаре", его не интересуют, а вот когда команду сводили на балет, то "Лебединое озеро" исландца впечатлило. Ну и главное, у Рагнара европейский подход к общению с болельщиками. В этом плане показательна история, которую поведал экс-футболист Максим Герасин:

"Знакомая женщина попросила меня помочь сделать ее сыну необычный подарок ко дню рождения. Нужно было, чтобы кто-то из футболистов "Краснодара" написал для мальчика пару слов на листке бумаги и поставил автограф. После одного еврокубкового матча я стал просить об этом футболистов, но все отказывались. А вот Сигурдссон сразу сказал: "Ноу проблем", хотя он тоже был очень уставшим. На листке бумаги он написал "Happy Birthday" и так далее, вот только имя перепутал. Нужно было поздравить Егора, а он написал по-английски имя Игорь. Я сказал ему об этом, и он терпеливо исправил ошибку. Такой уж он есть".

P.S.

После неожиданного ухода из "Ростова" в январе 2020-го издание Sport24 написало, мол, Сигурдссон был в длительном запое, что и вынудило его отчислить. Клуб это быстро опроверг, да и впоследствии ни один другой источник эту версию не подтвердил - ни в Ростове, ни в Дании. Кажется, Рагнара оболгали, а на самом деле клуб просто хотел подэкономить. "Ростов" в плане финансов как наша "Ворскла" - то процветает, то нищенствует. Той зимой помимо Сигурдссона желто-синие отпустили еще трех легионеров.

А вот травмы - это действительно большая беда Рагнара. Последнее время стоит ему набрать форму, как организм подводит, и он возвращается в лазарет. Именно так было в "Копенгагене", где за весь 2020 год исландец наиграл 10 матчей.

Качество и количество игрового времени Сигурдссона в "Рухе" тоже будет зависеть от его здоровья. Хотя исландец уже на спаде и у него мало времени, он поможет "Руху", если будет в порядке. На его стороне есть опыт, мастерство и характер, это все за деньги не купишь. Но многое будет зависеть от везения. Одна травма - и все, капут: шуметь Рагнар будет только во львовских ресторанах.

Впрочем, а что "Рух" теряет? Команда плетется внизу таблицы, играет бестолково, и хуже исландский ветеран точно не сделает. В сложившейся ситуации он может сделать только лучше.