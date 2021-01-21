Бурбас: Клуб МЛС безуспешно пытался купить у Динамо де Пену за 2,5 млн евро

Некий неназванный клуб МЛС хотел договориться с " Динамо " о покупке уругвайского вингера киевлян Карлоса де Пены, сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

Истчоник сообщает, что сума сделки могла составить порядка 2,5 миллиона евро, но переговоры провалились - 28-летний футболистостанется в Украине.

Отметим, что Transfermarkt оценивает де Пену в 3 миллиона евро. "Динамо" подписало его на правах свободного агента, а контракт игрока рассчитан до конца 2021 года.

В текущем сезоне хавбек в 19 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 4 ассиста.