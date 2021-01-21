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Бурбас: Клуб МЛС безуспешно пытался купить у Динамо де Пену за 2,5 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры провалились

Бурбас: Клуб МЛС безуспешно пытался купить у Динамо де Пену за 2,5 млн евро
Новина українською

Некий неназванный клуб МЛС хотел договориться с "Динамо" о покупке уругвайского вингера киевлян Карлоса де Пены, сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

Истчоник сообщает, что сума сделки могла составить порядка 2,5 миллиона евро, но переговоры провалились - 28-летний футболистостанется в Украине.

Отметим, что Transfermarkt оценивает де Пену в 3 миллиона евро. "Динамо" подписало его на правах свободного агента, а контракт игрока рассчитан до конца 2021 года.

В текущем сезоне хавбек в 19 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена Игорь Бурбас
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
21.01.2021 в 00:57
Суркіс полюбому загнув від 10 лям)
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IM-RM-DK (Miami)
21.01.2021 в 00:43
За такие деньги,а можно и за $0 договориться с Витей Голден дерево Каваленка))))
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