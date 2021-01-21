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Селекционер Жозе Бота заявил о сложностях с поиском новичков на фланги Шахтера

Премьер-лига
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В силу специфики требований

Селекционер Жозе Бота заявил о сложностях с поиском новичков на фланги Шахтера
Новина українською

Директор департамента селекции "Шахтера" португалец Жозе Боту рассказал о специфике селекции на позицию фланговых защитников в команде "горняков".

В нашей команде все позиции важны. Но на некоторые мы обращаем больше внимания, например, на фланговых защитников. В "Шахтере" они более атакующие, чем просто защитники. Если для другой команды годятся скучные фулбэки, которые хорошо играют в обороне, то наш стиль требует защитников, которые умеют подключаться к атакам.

Это касается и вингеров - они должны уметь защищаться. Найти таких игроков бывает непросто. Но мы нашли одного, например, Додо. В наш стиль нелегко найти защитников с таким набором качеств.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Жозе Боту
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Источник:
Шахтар

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