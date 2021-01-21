Сегодня Динамо и Шахтёр проведут контрольные матчи

Украинские команды продолжают подготовку ко второй части сезона, а "Динамо" и "Шахтёр" ещё и к поединкам Лиги Европы, которые состоятся уже менее чем через месяц. Сегодня оба наших гранда сыграют свои контрольные матчи.

"Динамо" проведёт второй контрольный матч этой зимой. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу будет чемпион Беларуси, солигорский "Шахтёр". Встреча состоится в ОАЭ, где сейчас "динамовцы" проводят сборы, и начнётся в 15:00 по киевскому времени. Следить за этой игрой вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь или в бесплатной видео трансляции, плеер с которой появится на нашем сайте сегодня в течение дня.