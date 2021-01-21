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Сегодня Динамо и Шахтёр проведут контрольные матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Для дончан первый этой зимой, для киевлян - второй

Сегодня Динамо и Шахтёр проведут контрольные матчи
UA-Футбол
Новина українською

Украинские команды продолжают подготовку ко второй части сезона, а "Динамо" и "Шахтёр" ещё и к поединкам Лиги Европы, которые состоятся уже менее чем через месяц. Сегодня оба наших гранда сыграют свои контрольные матчи.

"Динамо" проведёт второй контрольный матч этой зимой. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу будет чемпион Беларуси, солигорский "Шахтёр". Встреча состоится в ОАЭ, где сейчас "динамовцы" проводят сборы, и начнётся в 15:00 по киевскому времени. Следить за этой игрой вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь или в бесплатной видео трансляции, плеер с которой появится на нашем сайте сегодня в течение дня.

"Шахтёр" свои сборы проводит в Турции. "Горняки" одними из последних среди клубов УПЛ начали подготовку к официальной части сезона, поэтому и ближайший поединок для них будет премьерным в Новом году. Спарринг-партнёром действующего чемпиона страны станет познаньский "Лех" - середняк польской Экстраклясы. Встреча начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за поединком вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь или в аудио трансляции, организованной нашим сайтом, здесь. Видео трансляцию поединка покажет канал "Шахтар ТБ".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.01.2021 в 11:16
Тим більш між собою о 15-00.
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