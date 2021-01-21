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Сегодня Динамо и Шахтёр проведут контрольные матчи
Для дончан первый этой зимой, для киевлян - второй
Украинские команды продолжают подготовку ко второй части сезона, а "Динамо" и "Шахтёр" ещё и к поединкам Лиги Европы, которые состоятся уже менее чем через месяц. Сегодня оба наших гранда сыграют свои контрольные матчи.
"Динамо" проведёт второй контрольный матч этой зимой. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу будет чемпион Беларуси, солигорский "Шахтёр". Встреча состоится в ОАЭ, где сейчас "динамовцы" проводят сборы, и начнётся в 15:00 по киевскому времени. Следить за этой игрой вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол
"Шахтёр" свои сборы проводит в Турции. "Горняки" одними из последних среди клубов УПЛ начали подготовку к официальной части сезона, поэтому и ближайший поединок для них будет премьерным в Новом году. Спарринг-партнёром действующего чемпиона страны станет познаньский "Лех" - середняк польской Экстраклясы. Встреча начнётся в 16:00 по Киеву. Следить за поединком вы сможете в текстовой трансляции на UA-Футбол
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