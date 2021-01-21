Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе

Утро среды, 20 января, был посвящено восстановлению игроков "Динамо". При этом игроки также уделили время индивидуальным тренировкам в тренажерном зале. На вечернюю тренировочную сессию команда отправилась в обычное время. На стадионе Khalid Bin Mohammed Stadium на игроков ждал сюрприз. Динамовские автобусы встретило руководство футбольного клуба "Шарджа", на тренировочном поле которого проходит собрание киевлян. Во главе делегации почетных персон был лично президент клуба Али Салим Аль Мидфа.

Поздравив возле центрального входа всех игроков и персонал, он пригласил на небольшую беседу главного тренера «Динамо» Мирча Луческу и генеральный директор Резо Чохонелидзе. Наставник киевлян поблагодарил шейха за предоставленную инфраструктуру и комфортные условия для проведения сбора. Также Мистер поинтересовался успехами и перспективами «Шарджы» и рассказал о целях на сезон своей команды.

В свою очередь Али Салим Аль Мидфа подчеркнул, что для него является честью принимать такой большой клуб как "Динамо".

То, что киевское «Динамо» проводит у нас сбор, означает, что мы находимся почти на пике мирового уровня в плане инфраструктуры. Мы давно стремились достичь мирового уровня. Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество с «Динамо». По первому взгляду на Мистера, по его улыбке в момент, когда он вышел из автобуса и зашел на стадион, мы поняли, что все хорошо и его команде здесь комфортно тренироваться. Мы гордимся, что такой клуб, как «Динамо», и такой тренер, как Луческу, проводят сбор здесь. Мы уже даже взглядами с Мистером договорились на взаимные визиты - вы к нам, а мы к вам.

Так как визит был спланирован заранее, президент "Шарджы" и его помощники с одной стороны, а также главный тренер и генеральный директор «Динамо» с другой обменялись памятными сувенирами. Динамовцы презентовали Али Салиму Аль Мидфа клубную футболку с автографами всех игроков. Завершилась встреча общим фото в чаше стадиона.

Читайте также Спарринг Динамо в ОАЭ отменен из-за коронавируса

Перед началом занятия «бело-синие» пробежали несколько кругов вокруг поля, приступили к разминке. На этот раз футболистам было предложено новое упражнение. Она была похожа на челночный бег, только в новой вариации - игроки обошли тренировочные конусы в разной последовательности. Все это происходило в соревновательном режиме, подобно эстафете - каждый игрок пытался оказаться на финише первым.

В следующей части тренировки было задействовано уже все поле. Однако на этот раз задача существенно отличалось - передачи были исключительно вертикальные, а игроки по очереди выбегали в быстрые контратаки то на одни ворота, то на противоположные. Далее подобные быстрые выпады оттачивались уже на маленьком клочке поля, а игроков на поле было меньше - выпады три в три и другие вариации.

Все игроки выкладывались на поле и нередко шли в стыки за мяч, не жалея друг друга. Конечно, все при этом старались не нанести травмы партнерам, однако работали с огромным рвением, как в настоящей игре. «Все это остается на поле, а вне его мы - одна семья. Мы несколько месяцев ждали такой работы, и сейчас каждый тренировочный день нам в радость », - поделился впечатлениями после окончания тренировки Жерсон Родригес.

Сегодня «Динамо» проведет свой второй контрольный матч на тренировочном сборе в ОАЭ. И снова соперником будет действующий чемпион своей страны - белорусский "Шахтер" из города Солигорск.

Игра состоится на том же стадионе, что и встреча с "Легией" - The Sevens, который расположен немного в стороне от Дубая. Как и первый матч, это начнется в 15:00 по киевскому времени.