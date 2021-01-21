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Шахтер отказался продавать Соломона итальянскому топ-клубу за 40 миллионов евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкий клуб хочет выручить за израильтянина еще больше

Шахтер отказался продавать Соломона итальянскому топ-клубу за 40 миллионов евро
Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Манор Соломон мог оказаться в одном из топ-клубов Италии, сообщает источник Sport1.

По информации данного источника, неназванный итальянский клуб предлагал за 21-летнего футболиста от 35 до 40 миллионов евро с бонусами, но донецкий клуб отказал в продаже футболиста.

"Шахтер" не собирается продавать Соломона, но со временем надеется выручить за игрока еще больше денег, в районе 50-60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере хавбека.

Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ игрок провел 17 выступлений, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport1

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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
21.01.2021 в 11:11
Итальянцы не только веселые ребята, но и прагматичные. По 50-70 миллионов они платить не будут. Вот англичане, c их Шейхами, те могут. И то только Ман Сити и Юнайтед.
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
21.01.2021 в 11:16
Каких шейхов ты увидел в Юнайтед?
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0
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