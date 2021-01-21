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Шахтер отказался продавать Соломона итальянскому топ-клубу за 40 миллионов евро
Донецкий клуб хочет выручить за израильтянина еще больше
Нападающий донецкого "Шахтера" Манор Соломон мог оказаться в одном из топ-клубов Италии, сообщает источник Sport1.
По информации данного источника, неназванный итальянский клуб предлагал за 21-летнего футболиста от 35 до 40 миллионов евро с бонусами, но донецкий клуб отказал в продаже футболиста.
"Шахтер" не собирается продавать Соломона, но со временем надеется выручить за игрока еще больше денег, в районе 50-60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере хавбека.
Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. В текущем сезоне во всех турнирах УПЛ игрок провел 17 выступлений, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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