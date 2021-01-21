Игорь Климовский: Потенциальный новичок из Португалии выглядит неплохо, будем смотреть дальше

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский поделился впечатлением от игры команды на турецком сборе против польского "Шленска", которая закончилась со счетом 2:2.

- "Олимпик" сыграл первую игру в новом году. Получили нужную информацию о состоянии команды?

- Несомненно, любой поединок показывает, над чем нужно работать и совершенствоваться. Проблема в первую очередь, что пропустили два мяча, и это необходимо устранять, налаживать игру в обороне. Также при стандартах показали, что есть проблемы. Будем разбирать, что было не так.

- Но зато проявили характер - проигрывая по ходу матча два раза, все-таки сумели сравнять счет.

- В первом тайме чуть лучше выглядел "Шленск", но второй тайм мы полностью переиграли соперника. Вторая половина меня порадовала, команда проявила характер, агрессию и боролась до конца. Мы сыграли два тайма разными составами, а поляки почти всю игру одним полноценным. Только в конце сделали замены.

- А что можете сказать о сопернике?

- Команда находится в своем чемпионате на четвертом месте, от первого дистанция всего в шесть баллов, и борется за место в еврокубках. Крепкая команда, не уступчивая на поле, бьется до конца. В составе играют злые футболисты, поэтому я рад, что мы начали год с таким непростым оппонентом. Вот именно на фоне таких матчей можно проверить себя и подготовиться к предстоящему возобновлению чемпионата.

- Как проявили себя новички? Португальского легионера уже увидели в игре?

- Он вышел во втором тайме – молодой, быстрый и резкий парень. Понятно, что есть над чем работать, но выглядел неплохо. Будем дальше смотреть. А наши новички Хамелюк и Векляк, которые подписали полноценные контракты, показали себя с очень хорошей стороны.

- Планируете еще, ого подписать или просматривать на сборах?

- На данный момент никто не приедет, может только на подписание и сразу же на контракт. Кого мы хотим, знаем хорошо их возможности.

- Когда следующий спарринг?

- 23-го января играем с сербскими командами ТСЦ и 24-го со "Спартаком" Суботица.

Напомним, ранее стало известно, что "Олимпик" может пополнить футболист из дубля "Порту", он приехал на просмотр в донецкую команду. Добавим также, что на сборах отсутствует лучший бомбардир "Олимпика" в текущем сезоне иранец Захеди Шахаб. У него летом заканчивается контракт, в настоящее время с донецким клубом пытается договориться "Заря". Также известно об интересе к нападающему со стороны "Риу Аве" из Португалии.