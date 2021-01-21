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Игорь Климовский: Потенциальный новичок из Португалии выглядит неплохо, будем смотреть дальше
Есть замена Шахабу?
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский поделился впечатлением от игры команды на турецком сборе против польского "Шленска", которая закончилась со счетом 2:2.
- "Олимпик" сыграл первую игру в новом году. Получили нужную информацию о состоянии команды?
- Несомненно, любой поединок показывает, над чем нужно работать и совершенствоваться. Проблема в первую очередь, что пропустили два мяча, и это необходимо устранять, налаживать игру в обороне. Также при стандартах показали, что есть проблемы. Будем разбирать, что было не так.
- Но зато проявили характер - проигрывая по ходу матча два раза, все-таки сумели сравнять счет.
- В первом тайме чуть лучше выглядел "Шленск", но второй тайм мы полностью переиграли соперника. Вторая половина меня порадовала, команда проявила характер, агрессию и боролась до конца. Мы сыграли два тайма разными составами, а поляки почти всю игру одним полноценным. Только в конце сделали замены.
- А что можете сказать о сопернике?
- Команда находится в своем чемпионате на четвертом месте, от первого дистанция всего в шесть баллов, и борется за место в еврокубках. Крепкая команда, не уступчивая на поле, бьется до конца. В составе играют злые футболисты, поэтому я рад, что мы начали год с таким непростым оппонентом. Вот именно на фоне таких матчей можно проверить себя и подготовиться к предстоящему возобновлению чемпионата.
- Как проявили себя новички? Португальского легионера уже увидели в игре?
- Он вышел во втором тайме – молодой, быстрый и резкий парень. Понятно, что есть над чем работать, но выглядел неплохо. Будем дальше смотреть. А наши новички Хамелюк и Векляк, которые подписали полноценные контракты, показали себя с очень хорошей стороны.
- Планируете еще, ого подписать или просматривать на сборах?
- На данный момент никто не приедет, может только на подписание и сразу же на контракт. Кого мы хотим, знаем хорошо их возможности.
- Когда следующий спарринг?
- 23-го января играем с сербскими командами ТСЦ и 24-го со "Спартаком" Суботица.
Напомним, ранее стало известно, что "Олимпик" может пополнить футболист из дубля "Порту", он приехал на просмотр в донецкую команду. Добавим также, что на сборах отсутствует лучший бомбардир "Олимпика" в текущем сезоне иранец Захеди Шахаб. У него летом заканчивается контракт, в настоящее время с донецким клубом пытается договориться "Заря". Также известно об интересе к нападающему со стороны "Риу Аве" из Португалии.
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