Динамо - Шахтер Солигорск: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Динамо" продолжает сборы в ОАЭ, в рамках которых состоится уже второй контрольный поединок. В дебютном матче команда Мирчи Луческу уступила польской Легии со счетом 0:2.

"Шахтер" из Солигорска - действующий чемпион Беларуси, которым в ходе чемпионского сезона руководили два украинских тренера. Сейчас с "горняками" работает Роман Григорчук, который уже успел нынешней зимой подключить к команде украинского футболиста Романа Дебелко.

Предыдущие результаты украинских клубов на тренировочных сборах можно узнать из таблицы на сайте UA-Футбол.

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Начало встречи Динамо Киев - Шахтер Солигорск запланировано на 15:00 по киевскому времени.