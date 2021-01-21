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Динамо - Шахтер Солигорск: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Динамо - Шахтер С видео онлайн трансляция матча 21.01.2021
"Динамо" продолжает сборы в ОАЭ, в рамках которых состоится уже второй контрольный поединок. В дебютном матче команда Мирчи Луческу уступила польской Легии со счетом 0:2.
"Шахтер" из Солигорска - действующий чемпион Беларуси, которым в ходе чемпионского сезона руководили два украинских тренера. Сейчас с "горняками" работает Роман Григорчук, который уже успел нынешней зимой подключить к команде украинского футболиста Романа Дебелко.
Предыдущие результаты украинских клубов на тренировочных сборах можно узнать из
"Динамо" - "Шахтер" смотреть онлайн бесплатно очень удобно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".
Начало встречи Динамо Киев - Шахтер Солигорск запланировано на 15:00 по киевскому времени.
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