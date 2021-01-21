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Выбираем новое лого ПФК Львов

Премьер-лига
(4 голосов)
Выбираем новое лого ПФК Львов
Новина українською

Продолжается конкурс на новую эмблему профессионального футбольного клуба «Львов», титульным партнером которого является бренд Parimatch. Пришло время второго этапа, где каждый из болельщиков получит возможность проголосовать за тот вариант, который больше нравится.

Напоминаем, что в течение первого этапа конкурса клуб получал варианты логотипов, которые разрабатывали болельщики. В ПФК «Львов» поступило около трех сотен различных визуализаций. Теперь пришло время выбирать. Клуб выделил лучшие образцы из предложенных. Стартует второй этап конкурса, по итогам которого будут определены три лучших представителей. Голосовать можно по этой ссылке. Все, что необходимо - электронный адрес и галочка напротив понравившегося варианта. Новая эмблема клуба вступит в силу с сезона 2021/22

Победитель конкурса получит 5000 гривен, комплект клубной экипировки, два абонемента на домашние поединки львовян в сезоне 2021/2022, футболку с подписями футболистов команды, а также экскурсию по клубной базе и посещение одной тренировки «Львов». Кроме того, памятные подарки от клуба получат и призеры конкурса.

Голосование продлится до 31 января включительно!

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В статье: ФК Львов
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
21.01.2021 в 12:30
Горы плагиата ))) от упл до АПЛ, от горняка до челси ... на любой вкус ))) даже просто векторные клипарты содраны ))))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 12:42
"челси" - реально жесть)))
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