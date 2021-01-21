Екатерина Монзуль: Выиграть и добиться успеха можно, только если есть команда

Украинский арбитр Екатерина Монзуль в эфире "Футбол NEWS" прокомментировала признание лучшей в Украине по версии УАФ в 2020 году.

"Есть такая поговорка: один в поле не воин. Поэтому можно выиграть и добиться успеха, только если есть команда. Огромная благодарность руководителям УАФ, комитету арбитров, моим коллегам.

Каждый следующий матч – это выполнять свою работу на профессиональном уровне. Как-то было сказано, чтобы пресса говорила не об арбитраже, а о тактике, футболистах, игре. Было бы прекрасно пожелать всем арбитрам, чтобы про нас меньше говорили.

Каждый сбор – шаг вперед. У нас даже паузы не было. Когда заканчивается сезон, сразу начинается подготовка к следующему. Это и теоретическая составляющая, как и физическая. Тренировки никогда не прекращаются. Идет развитие арбитра как человека", – сказала Монзуль.