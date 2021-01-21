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Максим Чех: С Петраковым немало смешных историй было
Чувство юмора у него есть
Хавбек донецкого "Шахтера" Максим Чех, который сейчас играет в аренде в Мариуполе, поделился своим мнением о тренере юношеской сборной Украины Александре Петракове.
Петраков - лучший тренер для молодежи в Украине! Посмотрите на его результаты! Он всегда показывает хорошую игру и все выигрывает.
С Петраков немало смешных историй было, он всегда мог что-то замочить. Чувство юмора у него есть. Может "напихаты" и пошутить тоже.
Как-то Ярик Деда приехал с лишним весом в расположение сборной, а он говорит администратору: "Что ты нам повара привез сюда". Деда был такой кабанчик, Петраков заставлял его сбрасывать вес, ничего не ел, ходил такой бедный и голодный. Много было таких "горбылей". С Дедой хорошо общались, жили с ним когда-то в одной комнате на сборах в юношеской сборной.
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