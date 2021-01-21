Максим Чех: С Петраковым немало смешных историй было

Хавбек донецкого "Шахтера" Максим Чех, который сейчас играет в аренде в Мариуполе, поделился своим мнением о тренере юношеской сборной Украины Александре Петракове.

Петраков - лучший тренер для молодежи в Украине! Посмотрите на его результаты! Он всегда показывает хорошую игру и все выигрывает.

С Петраков немало смешных историй было, он всегда мог что-то замочить. Чувство юмора у него есть. Может "напихаты" и пошутить тоже.

Как-то Ярик Деда приехал с лишним весом в расположение сборной, а он говорит администратору: "Что ты нам повара привез сюда". Деда был такой кабанчик, Петраков заставлял его сбрасывать вес, ничего не ел, ходил такой бедный и голодный. Много было таких "горбылей". С Дедой хорошо общались, жили с ним когда-то в одной комнате на сборах в юношеской сборной.