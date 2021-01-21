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Нещерет на воротах. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с чемпионом Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

И Беседин в атаке

Нещерет на воротах. Динамо объявило стартовый состав на спарринг с чемпионом Беларуси
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило 11 игроков, которые выйдут в стартовом составе на контрольный поединок на сборе в ОАЭ.

Спарринг-партнером украинской команды будет чемпион Беларуси - солигорский "Шахтер", который тренирует украинский наставник Роман Григорчук.

Состав "Динамо": Нещерет, Миколенко, Сирота, Попов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, где Пена, Родригес, Беседин

Матч начнется в 15:00.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Руслан Нещерет
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Источник:
Динамо

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