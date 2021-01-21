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Минай объявил о подписании форварда с Нигерии
Клуб усилился нападающим
Футбольный клуб "Минай" объявил о подписании форварда с Нигерии Угечукву Огбонная, сообщает пресс-служба клуба.
24-летний футболист играет на позиции центрального нападающего. Угечукву воспитанник Академии известного игрока Эманнуэля Эменике. Летом 2018 года переехал в Европу, подписав контракт с грандом австрийского футбола - клубом "ЛАСК". Для получении игровой практики его отправили в аренду - играл в командах Хорватии и Австрии.
По окончанию контракта перешел в клуб Высшей лиги Австрии - "Рид"( 9-е место на данный момент), с которым расторг соглашение этой зимой и отправился в Украину.
Как сообщает источник, игрок тренируется с командой и готовится к дебюту в УПЛ.
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