Футбольный клуб "Минай" объявил о подписании форварда с Нигерии Угечукву Огбонная, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист играет на позиции центрального нападающего. Угечукву воспитанник Академии известного игрока Эманнуэля Эменике. Летом 2018 года переехал в Европу, подписав контракт с грандом австрийского футбола - клубом "ЛАСК". Для получении игровой практики его отправили в аренду - играл в командах Хорватии и Австрии.

По окончанию контракта перешел в клуб Высшей лиги Австрии - "Рид"( 9-е место на данный момент), с которым расторг соглашение этой зимой и отправился в Украину.

Как сообщает источник, игрок тренируется с командой и готовится к дебюту в УПЛ.