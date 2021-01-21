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Шахтер назвал состав на матч с Лехом
Трубин сыграет с первых минут
В четверг, 21-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий "Шахтер" и польский "Лех". Поединок стартует в 16:00.
Матч пропустит Додо, так как он получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.
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Состав "Шахтера" на матч с "Лехом": Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Судаков, Патрик, Тете, Коноплянка, Мораес.
Ранее сообщалось, что
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