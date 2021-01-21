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Шахтер назвал состав на матч с Лехом

Премьер-лига
(2 голосов)

Трубин сыграет с первых минут

Шахтер назвал состав на матч с Лехом
Новина українською

В четверг, 21-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий "Шахтер" и польский "Лех". Поединок стартует в 16:00.

Матч пропустит Додо, так как он получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.

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Состав "Шахтера" на матч с "Лехом": Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Судаков, Патрик, Тете, Коноплянка, Мораес.

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался продавать Соломона итальянскому топ-клубу за 40 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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