Шахтер назвал состав на матч с Лехом

В четверг, 21-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий "Шахтер" и польский "Лех". Поединок стартует в 16:00.

Матч пропустит Додо, так как он получил повреждение голеностопа на сборе в Турции и выбыл ориентировочно на неделю.

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Состав "Шахтера" на матч с "Лехом": Трубин, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон, Судаков, Патрик, Тете, Коноплянка, Мораес.