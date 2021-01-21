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Федецкий: В Шахтере не первом сборе Луческу все ребята плакали, а бразильцы блевали в кустах

Премьер-лига
(1 голосов)

Сборы - тяжелое время для игроков

Федецкий: В Шахтере не первом сборе Луческу все ребята плакали, а бразильцы блевали в кустах
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий вспомнил зимние сборы у Мирчи Луческу, а также поделился мнением игроков о работе с Николаем Павловым.

"Самое трудное в футбольной карьере – это как раз первый зимний тренировочный сбор. У Мирчи Луческу в і"Шахтереі" все ребята плакали на первом сборе. Было очень тяжело. Когда мы сдавали беговые тесты, бразильцы часто сходили с дистанции и от переутомления блевали в кустах.

Одно из самых популярных тяжелых упражнений – бежать семь отрезков по 50 метров. Надо уложиться в минуту. Мой лучший результат – 61 секунда (к счастью, это еще засчитывалось).

Но говорят, что среди украинских тренеров настоящий кошмар для футболистов – это Николай Павлов, который мучил игроков тестом Купера", - сказал Федецкий.

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В статье: Мирча Луческу Николай Павлов Шахтер (Донецк) Андрей Федецкий
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Источник:
Экспресс

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
21.01.2021 в 17:30
людям , которые ежедневно работают по 10-12 часов немного забавно читать нытье футболистов о том, что им тяжело , мать их, бегать. Особенно если учитывая, что бег это основа футбола и всех игровых видов спорта в целом... Бедные несчастные. Это если бы банкир заявил , что он устал считать деньги... Ну понимаете ли, устал и все тут!
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.01.2021 в 18:14
Людям, которые работают по 10-12 часов никто не мешал идти бегать "семь отрезков по 50 метров" и сдавать тесты Купера. У каждого своя ноша, свои исходные данные и свой выбор. И пожаловаться не грех, грех "забить" и ноги свесить".
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