Федецкий: В Шахтере не первом сборе Луческу все ребята плакали, а бразильцы блевали в кустах

Экс-игрок " Шахтера " и сборной Украины Артем Федецкий вспомнил зимние сборы у Мирчи Луческу, а также поделился мнением игроков о работе с Николаем Павловым.

"Самое трудное в футбольной карьере – это как раз первый зимний тренировочный сбор. У Мирчи Луческу в і"Шахтереі" все ребята плакали на первом сборе. Было очень тяжело. Когда мы сдавали беговые тесты, бразильцы часто сходили с дистанции и от переутомления блевали в кустах.

Одно из самых популярных тяжелых упражнений – бежать семь отрезков по 50 метров. Надо уложиться в минуту. Мой лучший результат – 61 секунда (к счастью, это еще засчитывалось).

Но говорят, что среди украинских тренеров настоящий кошмар для футболистов – это Николай Павлов, который мучил игроков тестом Купера", - сказал Федецкий.