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Федецкий: В Шахтере не первом сборе Луческу все ребята плакали, а бразильцы блевали в кустах
Сборы - тяжелое время для игроков
Экс-игрок "
"Самое трудное в футбольной карьере – это как раз первый зимний тренировочный сбор. У Мирчи Луческу в і"Шахтереі" все ребята плакали на первом сборе. Было очень тяжело. Когда мы сдавали беговые тесты, бразильцы часто сходили с дистанции и от переутомления блевали в кустах.
Одно из самых популярных тяжелых упражнений – бежать семь отрезков по 50 метров. Надо уложиться в минуту. Мой лучший результат – 61 секунда (к счастью, это еще засчитывалось).
Но говорят, что среди украинских тренеров настоящий кошмар для футболистов – это Николай Павлов, который мучил игроков тестом Купера", - сказал Федецкий.
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