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У де Пены зимой было предложение из АПЛ, но Суркис убедил игрока остаться

Премьер-лига
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К вопросу о будущем уругвайца президент и игрок должны вернуться летом

У де Пены зимой было предложение из АПЛ, но Суркис убедил игрока остаться
Новина українською

Полузащитник "Динамо", Карлос Де Пена в начале нового года имел не одно предложение от зарубежного клуба.

По информации Meta-ratings, кроме варианта с продолжением карьеры в МЛС, уругваец имел на руках предложения еще от двух команд. Одно из них поступило от клуба АПЛ, который входит в первую десятку команд чемпионата Англии.

Впрочем, президент "Динамо" Игорь Суркис убедил уругвайца остаться в клубе, а Карлос не стал настаивать на своем желании покинуть Киев и отправился на сборы в ОАЭ.

Ожидается, что летом, по окончанию нынешнего сезона Де Пена вновь может встретиться с руководством киевского клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее.

Напомним, что в нынешнем сезоне Де Пена провел в составе "Динамо" 19 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Meta Ratings

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