У де Пены зимой было предложение из АПЛ, но Суркис убедил игрока остаться

Полузащитник " Динамо ", Карлос Де Пена в начале нового года имел не одно предложение от зарубежного клуба.

По информации Meta-ratings, кроме варианта с продолжением карьеры в МЛС , уругваец имел на руках предложения еще от двух команд. Одно из них поступило от клуба АПЛ, который входит в первую десятку команд чемпионата Англии.

Впрочем, президент "Динамо" Игорь Суркис убедил уругвайца остаться в клубе, а Карлос не стал настаивать на своем желании покинуть Киев и отправился на сборы в ОАЭ.

Ожидается, что летом, по окончанию нынешнего сезона Де Пена вновь может встретиться с руководством киевского клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее.

Напомним, что в нынешнем сезоне Де Пена провел в составе "Динамо" 19 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.