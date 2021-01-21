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У де Пены зимой было предложение из АПЛ, но Суркис убедил игрока остаться
К вопросу о будущем уругвайца президент и игрок должны вернуться летом
Полузащитник "
По информации Meta-ratings, кроме варианта
Впрочем, президент "Динамо" Игорь Суркис убедил уругвайца остаться в клубе, а Карлос не стал настаивать на своем желании покинуть Киев и отправился на сборы в ОАЭ.
Ожидается, что летом, по окончанию нынешнего сезона Де Пена вновь может встретиться с руководством киевского клуба, чтобы обсудить свое дальнейшее будущее.
Напомним, что в нынешнем сезоне Де Пена провел в составе "Динамо" 19 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
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