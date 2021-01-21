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Клейтон забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
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Правда, пока что только в спарринге

Клейтон забил свой первый гол за Динамо - ВИДЕО
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Клейтон забил свой первый гол за Динамо.

Правда, пока что только в товарищеском матче – бразилец открыл счет в спарринге с солигорским "Шахтером".

Напомним, 25-летний игрок перешел в стан динамовцев 6-го октября 2020-го года, но пока ни разу не сыграл за первую команду киевлян в официальном матче.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Клейтон
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