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Пятов: На сборах Луческу неделю работали без мячей, за тренировку пробегали по 12 километров

Премьер-лига
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И это слова вратаря

Пятов: На сборах Луческу неделю работали без мячей, за тренировку пробегали по 12 километров
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Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов в комментарии ТК "Футбол" поделился воспоминаниями о предыдущих сборах и рассказал о своих самых тяжелых сборах в карьере.

"Сейчас полно гаджетов, полно приложений по которым можно связаться с родными и близкими. В то время, когда я начинал карьеру такого не было. Разве что переписывались по смс и то немного, потому что было дорого. Пытался раз в день связаться с семьей. Тогда не было возможности скинуть фотографию или видео. Но это время диктует. На то время нам хватало и этого.

Алкоголь? Нет, у нас таких случаев не было, думаю, и дальше не будет. Все профессионалы. Никто не запрещает выпить бокал вина, но не более. Сейчас молодежь совсем другая. Им и шансов больше дают. Я помню, ездил на сборы с "Ворсклой" и не сыграл ни одной игры. На меня тогда рассчитывали в качестве 3-го или 4-го вратаря. А сейчас у молодых больше шансов и они более раскрепощенные. Всё в их руках. С приходом португальских специалистов в команду у нас нет таких больших нагрузок как при Луческу. Поэтому для молодежи сейчас не должно быть сложно. Главное, чтобы у них голова работала.

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Самые тяжелые сборы были при Луческу. Мы неделю работали без мячей. Ребята за тренировку пробегали по 12 километров. Исходя из того сколько мы взяли трофеев с Луческу - значит правильно готовились. Но также и с Фонсекой и с Каштру мы продолжаем давать результат, просто у них другой подход", - сказал Пятов.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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