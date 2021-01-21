Пятов: На сборах Луческу неделю работали без мячей, за тренировку пробегали по 12 километров

Голкипер и капитан " Шахтера " Андрей Пятов в комментарии ТК "Футбол" поделился воспоминаниями о предыдущих сборах и рассказал о своих самых тяжелых сборах в карьере.

"Сейчас полно гаджетов, полно приложений по которым можно связаться с родными и близкими. В то время, когда я начинал карьеру такого не было. Разве что переписывались по смс и то немного, потому что было дорого. Пытался раз в день связаться с семьей. Тогда не было возможности скинуть фотографию или видео. Но это время диктует. На то время нам хватало и этого.

Алкоголь? Нет, у нас таких случаев не было, думаю, и дальше не будет. Все профессионалы. Никто не запрещает выпить бокал вина, но не более. Сейчас молодежь совсем другая. Им и шансов больше дают. Я помню, ездил на сборы с "Ворсклой" и не сыграл ни одной игры. На меня тогда рассчитывали в качестве 3-го или 4-го вратаря. А сейчас у молодых больше шансов и они более раскрепощенные. Всё в их руках. С приходом португальских специалистов в команду у нас нет таких больших нагрузок как при Луческу. Поэтому для молодежи сейчас не должно быть сложно. Главное, чтобы у них голова работала.

Самые тяжелые сборы были при Луческу. Мы неделю работали без мячей. Ребята за тренировку пробегали по 12 километров. Исходя из того сколько мы взяли трофеев с Луческу - значит правильно готовились. Но также и с Фонсекой и с Каштру мы продолжаем давать результат, просто у них другой подход", - сказал Пятов.