Коноплянка - вернулся, Тайсон - отсутствовал. Шахтер спасает ничью в матче с Лехом

Так уж получается, что с приходом Луиша Каштру донецкий "Шахтер" начал неспешно входить в сезон, немного отодвигая время начала сборов. Если сравнивать, к примеру, с "Динамо", то киевляне сегодня провели свой второй спарринг, в то время как "горняков" ожидала премьера. Такова специфика работы португальца, которую мы сможем оценить лишь весной 2021-го. Прошлую кампанию не берем в учет, она получилась слишком скомканной.

В целом, после первых матчей на сборах никогда нельзя делать выводов о форме команды, помня, что все игроки выступают под нагрузками. Оценки ставить можно, но делать это нужно аккуратно и карандашом. Не нужно забывать, что даже разгромы в Турции не говорят о будущих успехах в еврокубках. УТЗ нужны больше для того, чтобы футболисты вспоминали наработки и требования наставника, снова поняли, какая нога рабочая, а какую Бог выдал лишь для ходьбы и тд.

Перед начало матча ассистент Каштру предупредил общественность, что ни один футболист сегодня не будет играть более 45 минут, а это значит, что составы первого и второго таймов существенно отличались. В старте, к примеру, после долгой паузы вышел Коноплянка, а на флангах обороны оказались резервные Болбат и Сиприано, а Степаненко и Соломон получили свой шанс лишь после перерыва. "Шахтер" со стартовым свистком привычно для себя завладел мячом, но до моментов у ворот соперника доходило нечасто. Тот же "Лех", у которого через десять дней стартует чемпионат, дважды простил оборону украинской команды. В атаке же мы отметим фирменный удар Коноплянки (мимо) и потерянный шанс Мораеса (мимо и офсайд).

Новая 11-ка "Шахтера" продолжила дело предшественника. Владение мячом осталось, точно так же как и ошибки в обороне. После одной из таких соперник больно наказал. Сначала никто не помешал забегу Червинскому по правому флангу атаки, а после Хочолава и Корниенко не особо разобрались, кто должен следить за Мархвинским. "Новый Иличич", как его прозвала зарубежная пресса, таким подарком с радостью воспользовался - точный удар мимо Андрея Пятова. "Есть первый пропущенный", - грустно отметил комментатор.

Поведя в счете, польский клуб не особо старался бежать вперед, полностью отдав инициативу "горнякам". Много времени в атаке проводил Додо, который не так давно, по сообщениям пресс-службы, получил повреждение. Виктор Корниенко, еще один сегодняшний возвращенец, в этом сравнении немного проигрывал. Отдельно мы также отметим позицию Фернандо - он не играл "девятку", к чему мы успели привыкнуть в последнее время, а действовал на фланге. Форвардом во второй половине был Дентиньо, пока его не заменил Мудрик. Мы не увидели сегодня Тайсона, в отличие от гола украинской команды. За фол против Фернандо "Шахтер" на последних минутах получил право на пенальти. С точки был точен без пяти минут игрок "Аталанты" Виктор Коваленко - 1:1.

Резюмируя вышесказанное, еще раз прописываем главную мысль - "по первым матчам на сборах выводы не делаются". "Шахтер" играл первым номером, но смотрелся тяжеловато впереди - не хватало скоростей, были ошибки при передачах. Гол свой команда Каштру найти смогла, но получился он скорее трудовым. По совокупности усилий, скажем так. Сзади также было неспокойно, что позволило "Леху" создать несколько опаснейших моментов. Один из них, увы, был реализован. Вот таким вот получился сегодняшний матч "горняков", которым они открывали зимние сборы в Турции. Верим, что дальше будет лучше.

"Шахтер" - "Лех" 1:1

Гол: Коваленко (90, п) - Мархвинськи 58

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46) - Болбат (Додо, 46), Бондарь (Витао, 46; Кривцов, 75), Матвиенко (Хочолава, 46), Сиприано (Корниенко, 46) - Майкон (Степаненко, 46), Судаков (Антонио, 46) - Тете (Фернандо, 46), Патрик (Коваленко, 46), Коноплянка (Соломон, 46) - Мораес (Дентиньо, 46; Мудрик, 82)

"Лех": Ван дер Харт, Червински, Кальстрем, Мархвински, Исхак, Каминьский, Пихач, Саламон, Скурас, Тиба, Шатко