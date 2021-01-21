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Мариуполь одержал первую победу на сборах - повержен казахский Кызылжар

Премьер-лига
(2 голосов)

Азовцы отгрузили сопернику четыре сухих мяча

Мариуполь одержал первую победу на сборах - повержен казахский Кызылжар
Новина українською

В четверг 21 января "Мариуполь" провел свой третий спарринг на турецких сборах. Соперником команды Остапа Маркевича был "Кызылжар" из Казахстана.

Поединок сложился для азовцев относительно легко – "Мариуполь" забил три гола уже к перерыву, а во втором тайме добавил еще один гол.

Отметим, что это первая победа "Мариуполя" на зимних сборах (ранее было поражение от "Слована" 1:3 и ничья с "Ракувом" 2:2).

Свой следующий спарринг азовцы проведут в четверг 28 января против сербского "Пролетера".

"Мариуполь" – "Кызылжар" (Петропавловск, Казахстан) 4:0

Голы: Мишнев (23, 41), Стасюк (39), Кулаков (89)

"Мариуполь" (1 тайм): Гальчук, Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Бондаренко, Мишнев, Топалов, Кулаков

"Мариуполь" (2-й тайм): Кудрик, Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Петерман, Кулиев, Мишнев, Горбунов, Очеретько, Сикан (Кулаков 75)

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В статье: ФК Мариуполь Кызылжар (Петропавловск)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.01.2021 в 18:38
4:0 "Кызылжар" повержен !!!
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