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Источник: Заря предлагает Олимпику за Шахаба 300 тысяч евро, а самому игроку - 12 тысяч
Страсти по Шахабу
Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о том, как продвигаются переговоры между "Зарей" и "
"Предварительное соглашение Шахаба с "Зарей" не имеет юридической силы, так как не зарегистрировано в УАФ.
Луганчане рискуют упустить игрока. Поэтому продублировали
Напомним, что контракт игрока с "Олимпиком" действителен до лета 2021 года. Шахаб провел в текущем сезоне УПЛ 11 матчей, в которых он забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.
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