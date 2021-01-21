Источник: Заря предлагает Олимпику за Шахаба 300 тысяч евро, а самому игроку - 12 тысяч

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о том, как продвигаются переговоры между "Зарей" и " Олимпиком " по трансферу форварда дончан Шахаба Захеди.

"Предварительное соглашение Шахаба с "Зарей" не имеет юридической силы, так как не зарегистрировано в УАФ.

Луганчане рискуют упустить игрока. Поэтому продублировали предложение "Риу Аве" в размере 300 тысяч евро . Но без процента от перепродажи, что не устраивает "Олимпик". Луганчане дают игроку контракт на 12 тысяч евро, что тоже меньше, чем предлагает португальский клуб", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что контракт игрока с "Олимпиком" действителен до лета 2021 года. Шахаб провел в текущем сезоне УПЛ 11 матчей, в которых он забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.