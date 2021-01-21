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Сигурдссон: Вряд ли смогу стать лидером Руха в раздевалке из-за языкового барьера

Премьер-лига
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А вот лидером на поле исландец стать постарается

Сигурдссон: Вряд ли смогу стать лидером Руха в раздевалке из-за языкового барьера
Новина українською

Новичок "Руха", исландский защитник Рагнар Сигурдссон в эфире ТК "Футбол" прокомментировал подписание контракта и свою адаптацию в львовском клубе.

"Меня хорошо приняли в команде и действительно всё нравится: начиная от организации и заканчивая самими тренировками. Самое главное - чтобы было интересно.

Смогу ли я быть лидером? В раздевалке - вряд ли. Камнем преткновения станет языковой барьер. А вот стать лидером на поле я обязательно постараюсь. Пришел сюда, чтобы дать результат. В этом мне поможет мой опыт. К тому же я увидел здесь много техничных ребят, которые также готовы играть на команду", - сказал Сигурдссон.

Напомним, что опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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