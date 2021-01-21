Сигурдссон: Вряд ли смогу стать лидером Руха в раздевалке из-за языкового барьера

Новичок "Руха", исландский защитник Рагнар Сигурдссон в эфире ТК "Футбол" прокомментировал подписание контракта и свою адаптацию в львовском клубе.

"Меня хорошо приняли в команде и действительно всё нравится: начиная от организации и заканчивая самими тренировками. Самое главное - чтобы было интересно.

Смогу ли я быть лидером? В раздевалке - вряд ли. Камнем преткновения станет языковой барьер. А вот стать лидером на поле я обязательно постараюсь. Пришел сюда, чтобы дать результат. В этом мне поможет мой опыт. К тому же я увидел здесь много техничных ребят, которые также готовы играть на команду", - сказал Сигурдссон.