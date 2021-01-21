Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия отправилась на сбор в Турцию
С основой летят и несколько игроков молодежки
21 января "
На турецкие сборы вместе с основной команды отправились и игроки молодежки: Вячеслав Борисенко, Андрей Глоба, Андрей Новиков, Валерий Самар и Никита Дудка.
Также в Турцию полетел и Кирилл Дришлюк, который недавно вернулся в "Александрию" из аренды из латвийского "Спартакса".
Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.
На сборах команда планирует сыграть 5-6 спаррингов. На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".
Популярное сейчас
- Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
- Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала
- Динамо, Шахтёр, Мариуполь и Днепр-1 сегодня проведут матчи. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Степаненко назвал поражение Шахтера, которое стало самым большим шоком в карьере
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место