Александрия отправилась на сбор в Турцию

21 января " Александрия " взял курс на Турцию, где будет располагаться в Алании в отеле Goldсity.

На турецкие сборы вместе с основной команды отправились и игроки молодежки: Вячеслав Борисенко, Андрей Глоба, Андрей Новиков, Валерий Самар и Никита Дудка.

Также в Турцию полетел и Кирилл Дришлюк, который недавно вернулся в "Александрию" из аренды из латвийского "Спартакса".

Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.

На сборах команда планирует сыграть 5-6 спаррингов. На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".