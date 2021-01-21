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Александрия отправилась на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

С основой летят и несколько игроков молодежки

Александрия отправилась на сбор в Турцию
Новина українською

21 января "Александрия" взял курс на Турцию, где будет располагаться в Алании в отеле Goldсity.

На турецкие сборы вместе с основной команды отправились и игроки молодежки: Вячеслав Борисенко, Андрей Глоба, Андрей Новиков, Валерий Самар и Никита Дудка.

Также в Турцию полетел и Кирилл Дришлюк, который недавно вернулся в "Александрию" из аренды из латвийского "Спартакса".

Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.

На сборах команда планирует сыграть 5-6 спаррингов. На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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